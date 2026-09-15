Никола Гърбич е наясно: Ето как Полша подхожда към мача с Украйна

Предстоящият волейболен сблъсък между Полша и Украйна в контекста на квалификациите за Евро 2026 се очертава да бъде изключително интересен. И двата отбора влизат в мача непобедени до момента.

Ситуацията при украинците е донякъде изненадваща, тъй като те вече изиграха мач срещу световните вицешампиони от 2025 г. – българите. Въпреки че мачовете от групата, в която участва и Полша, се провеждат в София, българският отбор не успя да се справи с отговорността пред собствена публика и загуби от Украйна с 1:3.

Този резултат е предупредителен сигнал за полския тим. Първоначално България изглеждаше най-сериозният съперник на поляците в групата. Фактът, че Украйна победи домакините, обаче налага двубоят с тях да се разглежда в съвсем различна светлина.

Треньорът Никола Гърбич е напълно наясно със спортния потенциал и силата на украинския отбор. Сърбинът припомни и последния сблъсък между Полша и Украйна, който се състоя на четвъртфиналите на финалния турнир на Лигата на нациите. Тогава Полша спечели в четири гейма в китайския град Нинбо.

Като стана дума за треньори, начело на украинския тим е Раул Лосано. Аржентинецът е работил в миналото с националния отбор на Полша (в периода 2005-2008 г.). Под негово ръководство Полша спечели паметното сребро от Световното първенство през 2006 г., което постави началото на нова ера в историята на полския волейбол.

Полша без проблеми срещу Северна Македония

Евро 2026: Полша защитава титлата си

България без шанс за първото място в групата дори при 3:0 над Полша

Струва си да припомним, че Полша е печелила златните медали на европейско първенство по волейбол два пъти в своята история. Интересното е, че и двата успеха са постигнати през XXI век. Първата си титла поляците завоюват през 2009 г. Втората е съвсем скорошна – от предишното издание на шампионата на Стария континент през 2023 г., когато на финала побеждават Италия с 3:0.

За осминафиналите на турнира ще се класират първите 4 отбора от всяка група.

Треньорът Никола Гърбич е напълно наясно с атлетичния потенциал и силата на украинския отбор. Сръбският специалист припомни, наред с другото, неотдавнашния сблъсък между Полша и Украйна на четвъртфиналите във финалния турнир на Лигата на нациите; тогава Полша спечели мача в четири гейма в Нинбо, Китай. „

Очаквам Украйна да играе на същото ниво, както срещу България. Всеки играе най-добрите си мачове срещу Полша и поема максимални рискове. Ние очакваме с нетърпение подобни двубои. Нуждаем се от съперник от другата страна на мрежата, който да ни принуди да покажем най-добрия си волейбол... Помним добре онзи мач; съперникът ни се държеше близо до нас през цялото време. Сега те играят още по-добре. Имаха повече време за тренировки, така че очаквам много труден мач“, сподели треньорът на полския отбор пред камерата на Polsat Sport.

sport.wprost.pl/siatkowka

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google