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"Стадион-градина": гордостта на Сърбия, която не е готова, но вече получи финал в Лига Европа

  • 15 сеп 2026 | 16:25
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"Стадион-градина": гордостта на Сърбия, която не е готова, но вече получи финал в Лига Европа

Това, което години наред беше мечта, сега бавно се превръща в реалност. Строителството на Националния стадион на Сърбия в Сурчин се ускори с пълна пара и вече има очертанията, т.е. конструкциите на модерна сграда. Стадионът, на който ще играят сръбските футболисти и който ще бъде домакин на финала на Лига Европа през 2029 г., ще разполага с 52 000 места и ще се простира на площ от 78 645 кв.м. Той е обявен за най-голямото спортно съоръжение в страната и като такъв ще следва модерните европейски стандарти.

Община Сурчин, където ще бъде стадионът, се намира до Околовръстното шосе на Белград, между пътния възел Сурчин-юг и пътния възел Остружница. Разстоянието от мястото на стадиона до центъра на Белград е около 32 км.

Sportal.rs имаше възможност да проследи работата по стадиона, където вече се виждат ясни контури и очертания, така че още сега може да се каже, че Сърбия ще се сдобие с наистина великолепно съоръжение. Очаква се да бъде завършен до следващата година, когато ще се проведе ЕКСПО.

Испанският портал „Металокус“ публикува подробен текст за бъдещия облик на Националния стадион в Белград. Посочва се, че испанското студио „Фенвик Ирибарен“ е получило задачата да проектира новия белградски стадион с цел да осигури зелена и естествена фасада, като се обяснява, че е планирано той да бъде построен в Сурчин, в покрайнините на Белград. „Това ще бъде първият „Стадион-градина в света“, гласи заглавието на текста.

Посоченото студио е автор на три от осемте стадиона, построени в Катар за Световното първенство през 2022 г., включително иновативния стадион 974 (т.нар. „стадион от контейнери“). Този път предложението е Националният стадион на Сърбия да бъде изграден като стадион с кръгла форма, с капацитет от 52 000 зрители, с фасада, разработена с четири „пръстена“, които ще бъдат закрепени с „кабели“, така че върху тях да има и зелени, градински площи.

Tози проект ще бъде един от най-иновативните, що се отнася до футболните стадиони, тъй като една от целите е този стадион да се използва 365 дни в годината.

Белградчани и изобщо всякакви хора ще могат да се насладят на естествената среда благодарение на неговата озеленена фасада. Околността на стадиона ще разполага с кафенета, павилиони, ресторанти и зони за отдих, които ще бъдат разположени така, че да генерират концепцията за „зелен“ стадион, с уникални и устойчиви пешеходни зони. Посочено е също, че стадионът ще има 4500 паркоместа и ще се простира на 32 хектара.

Екипът, отговарящ за дизайна на стадиона, има основна цел да предложи напълно ефективно решение от енергийна гледна точка, което ще зачита околната среда. Паралелно с това ще се стреми стадионът да функционира ефективно не само по време на големи турнири, но и в бъдеще, за да се провеждат на него всякакви събития, които ще осигурят съоръжение за бъдещите поколения на Белград – балансирайки креативността и иновациите с практичен смисъл и търговска чувствителност.

Снимки: Fenwick Iribarren

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