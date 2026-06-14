Мадански към Илиян Енев: И ти оттук можеш да ръководиш Германия

Футболният специалист Михаил Мадански направи любопитен коментар преди началото на двубоя от Мондиал 2026 Германия - Кюрасао. Бившият селекционер на младежкия национален отбор каза, че водещия Илиян Енев спокойно може да води Бундестима от студиото в София срещу футболистите от Карибско море.

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"Ако разменим треньорите - Дик Адвокаат да е на Германия, а Нагелсман на Кюрасао, нищо няма да се промени. В този мач не виждам толкова труд, и ти оттук можеш да ръководиш Германия. Защото знам, че си привърженик на немския футбол", пошегува се Мишо Мадански в студиото на БНТ.

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