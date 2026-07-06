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  3. Ивайло Ангелов за Уди Харелсън: Легендарен бразилски вратар от близкото минало

Ивайло Ангелов за Уди Харелсън: Легендарен бразилски вратар от близкото минало

  • 6 юли 2026 | 08:20
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Известният коментатор на БНТ Ивайло Ангелов се припозна и заяви, че холивудската звезда Уди Харелсън е бразилската футболна легенда Клаудио Тафарел. Известният актьор беше в една от ложите на стадиона в Ню Йорк заедно с колегата си Крис Рок - двамата хапваха и гледаха осминафинала от Мондиал 2026 между Бразилия и Норвегия, като Уди беше с шапка на "Селесао".

Иво обаче реши, че звездата от филми като "Белите не могат да скачат", "Убийци по рождение", "Влакът трезор", "Народът срещу Лари Флинт", "Тънка червена линия", "Ед телевизията", "Зрителна измама", "Игрите на глада" и др. е бившият вратар на Парма и Галатасарай.

"Клаудио Тафарел с шапката. Легендарен бразилски вратар от близкото минало. Явно е гладен човекът", каза коментаторът в началото на второто полувреме, когато камерите показаха Харелсън и Крис Рок на "МетЛайф Стейдиъм".

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