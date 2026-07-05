Ивайло Ангелов: Парагвайците хапнаха една френска брускèта, която им приседна

Опитният коментатор на БНТ Ивайло Ангелов се изрази метафорично след последния съдийски сигнал на двубоя Франция - Парагвай от Мондиал 2026. "Петлите" спечелиха с 1:0, като срещата ще се запомни с безбройните провокации и грубости от страна на южноамериканците.

Дузпа помогна на Франция да пробие бетона на Парагвай по пътя към 1/4-финала

"Французите ликуват, французите празнуват. Парагвайците можеше и да си мислят, че ще хапнат тази вечер за вечеря петел по провансалски, ама хапнаха една френска брускèта, която им приседна в 70-ата минута", заяви Иво Ангелов от стадиона във Филаделфия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google