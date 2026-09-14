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Митов: Можехме да вкараме още, имаме доста работа отзад

  • 14 сеп 2026 | 19:59
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Митов: Можехме да вкараме още, имаме доста работа отзад

Наставникът на Хебър (Пазарджик) Николай Митов говори след победата с 4:1 срещу Етър във Втора лига. Бившият треньор на Левски похвали "гробарите", но заяви, че щабът му има върху какво да работи относно играта в защита.

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"При 4:1 няма как да не съм доволен, можехме да вкараме още три-четири гола. Иван ги учи да играят футбол, млади момчета са, позволят да играеш футбол. При 2:0 можехме да затворим мача, защото 2:0 е най-коварният резултат. Поздравявам момчетата и моите колеги и гледаме напред. Да, падат попадения - и в двете врати, и в двете.

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Още чакаме отзад да се комплектоваме напълно, не сме каквото трябва, имаме работа доста отзад. Сменяме една защита с друга, просто сме принудени, чака ни много работа. Вратарят ни се контузи, има го във футбола, пускаме млади момчета. Като им се даде шанс, трябва да си го вземеш после. Като те качат в първия отбор, получаваш си шанса. Трябва да сме стъпили на земята и да мислим за следващия мач, така е и по света, няма кой да те пусне да победиш", довери Ники Митов.

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