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  3. Полуголата Сидни Суини разгневи олимпийски шампионки

Полуголата Сидни Суини разгневи олимпийски шампионки

  • 14 сеп 2026 | 16:50
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Полуголата Сидни Суини разгневи олимпийски шампионки

Олимпийски състезателки остро осъдиха реклама с участието на актрисата Сидни Суини, в която тя се появява оскъдно облечена или гола, докато имитира различни спортове.

Реакцията на спортистките прерасна и в своеобразна кампания, показваща истинските умения, сила и красота на женския спорт.

Кампанията е на американската компания за пазари за спортни прогнози Novig и представя Суини с минимално облекло или напълно гола, докато се преструва, че практикува няколко различни спорта.

Рекламата предизвика широка критика заради сексуализирането на женския спорт.

Четирикратната олимпийска шампионка по плуване Ариарне Титмус заяви, че е смятала подобен тип „глупав“ маркетинг за останал в миналото.

„Не мога да опиша колко съм ядосана, когато гледам това“, написа в Instagram Титмус.

По думите ѝ това е удар в лицето не само за всяка жена, която е посветила живота си на усъвършенстването в своя спорт, но и за всяка жена, която обича спорта заради това, което той всъщност е – работа в екип, приятелство, отдаденост, стремеж към съвършенство, единство. Тя добавя:

"Как е възможно все още да живеем в свят, в който женското тяло се превръща в средство за печалба, а женският спорт продължава да бъде сексуализиран?"

Редица други спортистки използваха случая, за да покажат какво всъщност стои зад постиженията в женския спорт.

Американската гимнастичка Грейси Креймър постави началото на поредица от реакции с посланието „Ето как изглежда една жена в спорта“.

Австралийската плувкиня Лани Палистър публикува в Instagram видео със свои тренировки, състезания и медали.

Спринтьорката Бри Рицо също публикува подбор от най-силните моменти в кариерата си, а Австралийският институт по спорт показа кадри от стрелба с лък, гимнастика, бокс и софтбол, както и поглед зад кулисите към научната работа, която стои зад подготовката на жените спортисти.

Световната шампионка по бокс Скай Никълсън подчерта, че реакцията не е насочена към начина, по който изглеждат жените, а към превръщането на женския спорт в пародия. Тя написа в Instagram:

Има огромна разлика между това да изглеждаш „секси“, защото спортуваш, и това да използваш секса, за да продаваш „спорт“.

По думите ѝ няма нищо лошо да изглеждаш добре и да спортуваш, както няма нищо лошо да подчертаваш женствеността си и едновременно с това да бъдеш страхотен спортист.

Макар някои потребители в социалните мрежи да посочиха, че критиките би трябвало да бъдат насочени към Novig, а не към Суини, актрисата не е просто рекламно лице на кампанията. Според съобщение на компанията тя се е присъединила към Novig като „стратегически партньор и акционер“.

И Novig, и Суини печелят от огромното внимание около кампанията, което напомня за полемиката, предизвикана през 2025 г. от рекламата на American Eagle „Sydney Sweeney has great jeans“ – игра на думи между jeans („дънки“) и genes („гени“).

Кампанията беше остро критикувана заради внушения, които според критиците напомнят езика на евгениката. Във видео, което впоследствие беше изтрито, Суини казваше:

„Гените се предават от родителите на децата и често определят характеристики като цвета на косата, характера и дори цвета на очите. Моите дънки са сини.“

Няколко месеца след появата на рекламата актрисата призна, че мълчанието ѝ около скандала само е „задълбочило разделението“.

„Наистина бях изненадана от реакцията“, каза тя. „Аз съм против омразата и разделението.“

Източник: profit.bg

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