Джеймс Франко влиза в ролята на Йохан Кройф в "Стоичков – Имало едно време в България"

Холивудският актьор Джеймс Франко ще изиграе легендарния треньор на Барселона Йохан Кройф във филма "Стоичков – Имало едно време в България". В образа на една от най-влиятелните фигури в световния футбол номинираният за "Оскар" Франко ще пресъздаде ключов период от живота на Христо Стоичков, който отваря пред българина вратата към голямата европейска футболна сцена.

За първи път българска филмова продукция събира в актьорския си състав две холивудски имена – Джеймс Франко и Джим Кавийзъл. Участието им е още една важна стъпка към превръщането на лентата в международен кинопроект, създаден в България, но насочен и към световната публика.

Франко е сред най-разпознаваемите американски актьори на своето поколение. Ролята му в "127 часа" на режисьора Дани Бойл му носи номинация за "Оскар" за най-добър актьор, има и две награди „Златен Глобус“. Сред най-популярните заглавия във филмографията му са трилогията "Спайдър-мен", "Милк", "Ананас експрес", "Възходът на планетата на маймуните“ и "Катастрофалният артист". Следващият филм с негово участие е “John Rambo”.

В „Стоичков – Имало едно време в България“ той поема предизвикателството да пресъздаде футболния визионер, чиито идеи променят играта завинаги. Кройф вижда футбола по различен начин, изгражда отбор, останал като емблематичен в историята, и дава на едно момче от България шанса да се превърне в световна звезда.

Джим Кавийзъл ще изиграе Хосе Мария Мингея – влиятелният футболен агент и посредник, който има ключова роля в осъществяването на трансфера на Стоичков от ЦСКА в „Барса“. Именно Мингея препоръчва българския нападател на Йохан Кройф, а последвалото решение променя не само кариерата на Стоичков, но и историята на европейския футбол. В българската продукция ще видим Кавийзъл напълно преобразен за ролята – с впечатляваща физическа трансформация, която го прави почти неразпознаваем в образа на Хосе Мария Мингея.

Кавийзъл е познат на световната публика с централната си роля в „Страстите Христови“ на Мел Гибсън, както и с участията си в „Тънка червена линия“, „Граф Монте Кристо“, „Пряко включване“, сериала „Под наблюдение“ и световния кинохит „Звукът на свободата“. Следващият му филм е „Zero A.D.“, който ще бъде пуснат по кината на 11 декември.

Сценарият и историята, залегнала в книгата на спортния журналист Владимир Памуков „Христо Стоичков. Историята“, издадена в аудиокнига на испански език от водещото световно издателство “Пенгуин Рандъм Хаус”, привличат Франко с възможността да надникне отвъд публичния образ на футболната легенда. Адаптацията за голям екран на режисьора Мартин Макариев, креативния продуцент Александър Сано и сценариста Георги Ангелов поставя във фокуса не само победите и славата, но и сложните отношения, трудните решения и доверието между хората, застанали зад тях. Род Бар – автор на сценариите на „Звукът на свободата“ и „Кабрини“, е творчески директор на лентата.

Филмът ще проследи пътя на Христо Стоичков от първите му стъпки във футбола до триумфите с „Барселона“, „Златната топка“ и незабравимото Световно първенство в САЩ през 1994 г. Познатите върхове ще бъдат показани през личната цена на успеха, битките извън терена и характера, с който българинът се изправя срещу всички очаквания.

Важна роля за мащаба на продукцията има подкрепата на водещата на пазара в страната компания Winbet, която застава зад реализацията на „Стоичков – Имало едно време в България“, като част от дългосрочния си ангажимент към значими български продукции и културни проекти. Партньорството допринася и за една от големите амбиции на лентата – привличането на световни имена към българското кино, сред които са именно Джеймс Франко и Джим Кавийзъл. Медиен партньор на филма е A1.

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