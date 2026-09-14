Хамзат Чимаев ще си вземе по-дълга почивка, ако не получи мач до декември

Хамзат Чимаев се опитва да се завърне в клетката преди края на годината.

През май Чимаев претърпя първата загуба в своята ММА кариера, отстъпвайки с неединодушно съдийско решение на Шон Стрикланд в битката им за титлата на UFC 328. След поражението Чимаев бързо започна да настоява за реванш със Стрикланд, но през последните седмици „Борз“ спря кампанията си за този двубой и сега вярва, че Насурдин Имавов ще получи следващия шанс за титлата.

"Досега не са ми се обаждали, нищо подобно“, каза Чимаев пред Адам Зубайрев. „Попитах ги. Искам да се бия в Абу Даби. Казах им, че не искам мач за титлата. Знаех, че Стрикланд няма да дойде тук. Казах: „Не искам да чакам една или две години, докато той се възстанови“. Веднага щом казах това, те дадоха мач на Имавов. Не знам колко е официално, но му дават мач. Щом са му го дали, значи са му го дали. Казах: „Дайте ми някого, с когото да се бия. Нека изкарам малко пари и да си върна колана възможно най-скоро.“

Въпреки нетърпението си да се бие, дори и да не е за титла, Чимаев все още е без опонент. Бившият шампион в средна категория заяви, че ако не му уредят двубой преди края на годината, ще си вземе почивка, за да се възстанови.

„Опитвах се да получа битка през октомври, а сега се опитвам за декември. Ако нищо не се случи през декември, мисля, че ще си взема малка почивка. Имам много контузии. Трябва да ги лекувам. Отлагах операциите си, отлагах ги, отлагах ги и влизам във всеки мач с някакъв проблем.“

„Не обичам много да говоря за проблемите или контузиите си. Хората вече знаят, че често боледувам. Просто така е при мен. Нямам половината си щитовидна жлеза. Бил съм седем пъти под упойка, имам шест операции и много травми. И все още ги имам.“

А що се отнася до слуховете за мач за титлата между Стрикланд и Имавов? Чимаев смята, че Имавов е в добра позиция да си отмъсти на Стрикланд.

„Това е труден мач. Надявам се, че след битката им преди няколко години Имавов е подобрил страйкинга си и ще го надиграе“, каза Чимаев. „Той е много корав тип. Ако надделее над Имавов, ще бъде трудно. Ако Имавов се чувства добре откъм кардио, технически мисля, че е много по-добър от него. Всички бойци са по-добри от него.“

„Преиграх мача в главата си хиляди пъти. Преди битката дори не можех да си представя, че ще ме победи.“

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