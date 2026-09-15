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Нова впечатляваща победа на Бетис

  • 15 сеп 2026 | 00:21
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Нова впечатляваща победа на Бетис

Бетис победи с 2:1 като гост Виляреал и вече е на второ място в класирането на Ла Лига. Тимът на Мануел Пелегрини показа, че успехът срещу Реал Мадрид в предишния кръг не е бил случаен и си тръгна с трите точки от терена на друг участник в Шампионска лига.

Жерард Морено откри в полза на "жълтата подводница" в 29-ата минута, но още до почивката Бетис направи обрат с попадения на Кучо Ернандес и Натан. Севилци изобщо не се стремяха да задържат продължително топката, но отправиха цели 26 удара към вратата на Петер Гулачи, от които 8 бяха точни.

В 18-тата минута Тейжон Бюканън заби топката под напречната греда, но голът му беше отменен заради засада. В 29-ата Виляреал отново стигна до попадение и този път всичко стана по правилата. Ренато Вейга свали кълбото с глава за Жерард Морено и той отблизо преодоля Алваро Вайес.

Отговорът на Бетис дойде в 39-ата минута, когато Ез Абде затрудни Гулачи, а при добавката Кучо Ернандес нямаше как да сгреши. "Вердибаланкос" ликуваха отново 4 минути по-късно след корнер, при който защитата на Виляреал не се ориентира и защитникът Натан я наказа.

Виляреал така и не успя да се отърси от шока. През второто полувреме домакините имаха териториално надмощие, но по-опасните положения баха пред тяхната врата. Кучо Ернандес и Антони пропуснаха да решат всичко в полза на Бетис и макар че последните минути бяха нервни за гостите, те удържаха аванса си.

За Виляреал това е четвърта поредна загуба във всички турнири. Отборът се намира в зоната на изпадащите в Ла Лига с едва 2 точки, а в следващия кръг ще гостува на новака Малага.

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Снимки: Gettyimages

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