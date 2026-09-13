Legacy разгроми G2 и спечели FISSURE Playground 3

Legacy е новият шампион на FISSURE Playground 3 след убедителна победа с 3:0 (13-9, 13-10, 13-4) над G2 във финала в китайския град Суджоу. Бразилците затвориха серията на Ancient, Mirage и Dust2.

Tricampeões: Back to back to back 🏆🏆🏆



Obrigado, China 🇨🇳!

A energia e o apoio de vocês aqui são sempre insanos!



LEGACY 在中国感觉像在家一样 pic.twitter.com/GnluQ9OKrP — Legacy (@legacyggbr) September 13, 2026

Бруно "latto" Ребелато бе големият герой за победителите и заслужено спечели наградата за MVP. 23-годишният състезател завърши финала с 1.67 рейтинг и 69 елиминации, като водеше тима си и в трите карти.

Така бразилците прибраха 300 000 долара, докато за европейския състав останаха 160 хил. долара.

Снимка: HLTV

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