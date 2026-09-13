Legacy разгроми G2 и спечели FISSURE Playground 3

Legacy е новият шампион на FISSURE Playground 3 след убедителна победа с 3:0 (13-9, 13-10, 13-4) над G2 във финала в китайския град Суджоу. Бразилците затвориха серията на Ancient, Mirage и Dust2.
Бруно "latto" Ребелато бе големият герой за победителите и заслужено спечели наградата за MVP. 23-годишният състезател завърши финала с 1.67 рейтинг и 69 елиминации, като водеше тима си и в трите карти.
Така бразилците прибраха 300 000 долара, докато за европейския състав останаха 160 хил. долара.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google