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  3. Legacy разгроми G2 и спечели FISSURE Playground 3

Legacy разгроми G2 и спечели FISSURE Playground 3

  • 13 сеп 2026 | 22:03
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Legacy разгроми G2 и спечели FISSURE Playground 3

Legacy е новият шампион на FISSURE Playground 3 след убедителна победа с 3:0 (13-9, 13-10, 13-4) над G2 във финала в китайския град Суджоу. Бразилците затвориха серията на Ancient, Mirage и Dust2.

Бруно "latto" Ребелато бе големият герой за победителите и заслужено спечели наградата за MVP. 23-годишният състезател завърши финала с 1.67 рейтинг и 69 елиминации, като водеше тима си и в трите карти.

Така бразилците прибраха 300 000 долара, докато за европейския състав останаха 160 хил. долара.

Снимка: HLTV

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