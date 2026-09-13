CYBERSHOKE се раздели с треньора си

CYBERSHOKE обяви раздялата си със старши треньора Владимир "pixel" Лукянов. Анализаторът на състава ще води отбора временно в предстоящите турнири.pixel напуска само няколко седмици след промените в състава, при които към отбора се присъединиха nota и H4SAN4TOR.

"Изключително сме благодарни на pixel за работата му. Първо той обучаваше младите таланти в академията ни, а след това пое основния отбор", заявиха от CYBERSHOKE. Организацията благодари на специалиста за приноса му и за работата му с играчите през последния период.

Снимка: HLTV

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