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Anyone’s Legend спечели титлата в LPL и се класира за Worlds

  • 13 сеп 2026 | 17:40
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Anyone’s Legend спечели титлата в LPL и се класира за Worlds

Anyone’s Legend стана шампион на летния дял в китайското първенство LPL след победа с 3:1 над Bilibili Gaming. Успехът осигури на "пандите" и място на Worlds което започва през октомври.

Уан "Hope" Джи бе големият герой в решаващата четвърта карта, където записа пентакил и помогна на тима да затвори серията. Anyone’s Legend спечели около 250 хил. долара от наградния фонд. Bilibili Gaming пък също вече има гарантирано участие на Worlds.

Снимка: Anyone's Legend

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