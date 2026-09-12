G2 и Legacy ще спорят за трофея на FISSURE Playground 3

Отборите на G2 и Legacy се класираха за големия финал на FISSURE Playground 3. Европейците обърнаха BETBOOM с 2:1 (7-13, 16-13, 13-7), докато Legacy се наложи над MIBR с 2:1 (13-10, 11-13, 16-14). Битката за голямата награда от 300 000 долара предстои утре от 12:00 ч.

G2 загуби Mirage, но спечели Anubis и Ancient. NertZ бе най-силен за победителите с рейтинг 1.33.Legacy започна с успех на Nuke, след което MIBR изравни на Ancient .В решаващия Inferno бразилците спечелиха драматично след продължения.

Снимка: HLTV

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