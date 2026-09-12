Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Украйна нанесе първа загуба на волейболните ни национали на Европейското - на живо след 1:3 в София
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. G2 и Legacy ще спорят за трофея на FISSURE Playground 3

G2 и Legacy ще спорят за трофея на FISSURE Playground 3

  • 12 сеп 2026 | 21:13
  • 156
  • 0
G2 и Legacy ще спорят за трофея на FISSURE Playground 3

Отборите на G2 и Legacy се класираха за големия финал на FISSURE Playground 3. Европейците обърнаха BETBOOM с 2:1 (7-13, 16-13, 13-7), докато Legacy се наложи над MIBR с 2:1 (13-10, 11-13, 16-14). Битката за голямата награда от 300 000 долара предстои утре от 12:00 ч.

G2 загуби Mirage, но спечели Anubis и Ancient. NertZ бе най-силен за победителите с рейтинг 1.33.Legacy започна с успех на Nuke, след което MIBR изравни на Ancient .В решаващия Inferno бразилците спечелиха драматично след продължения.

Снимка: HLTV

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

България ще вземе участие на eEuro 2026!

България ще вземе участие на eEuro 2026!

  • 12 сеп 2026 | 15:56
  • 1110
  • 0
Hanwha Life Esports се класира за финала на LCK

Hanwha Life Esports се класира за финала на LCK

  • 12 сеп 2026 | 15:20
  • 360
  • 0
Eternal Fire върна стария си треньор

Eternal Fire върна стария си треньор

  • 12 сеп 2026 | 10:58
  • 732
  • 0
ACEND отпадна от Champions of Champions с четвърта поредна загуба

ACEND отпадна от Champions of Champions с четвърта поредна загуба

  • 11 сеп 2026 | 20:07
  • 1019
  • 0
G2 попиля FURIA на Dust 2 и ще играе полуфинали на FPG

G2 попиля FURIA на Dust 2 и ще играе полуфинали на FPG

  • 11 сеп 2026 | 14:56
  • 224
  • 0
Цветелин "CeRq" Димитров и Without a Roof с две важни победи

Цветелин "CeRq" Димитров и Without a Roof с две важни победи

  • 11 сеп 2026 | 11:53
  • 566
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:1 Арда, гостите откриха в 61-вата секунда

ЦСКА 0:1 Арда, гостите откриха в 61-вата секунда

  • 12 сеп 2026 | 21:15
  • 22133
  • 68
България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

  • 12 сеп 2026 | 21:22
  • 53148
  • 191
Черногорец измъкна ЦСКА 1948 срещу последния, успешен дебют за Валверде от "Младост 1"

Черногорец измъкна ЦСКА 1948 срещу последния, успешен дебют за Валверде от "Младост 1"

  • 12 сеп 2026 | 20:54
  • 29107
  • 78
Мистерията с Ебонг продължава, ето как реагира шефът на ДК за наказанието

Мистерията с Ебонг продължава, ето как реагира шефът на ДК за наказанието

  • 12 сеп 2026 | 18:38
  • 24920
  • 108
Ново попълнение спаси Милан от загуба срещу Лацио на Гатузо

Ново попълнение спаси Милан от загуба срещу Лацио на Гатузо

  • 12 сеп 2026 | 20:54
  • 11352
  • 8
Жалко! Никола Цолов не завърши спринта в Мадрид

Жалко! Никола Цолов не завърши спринта в Мадрид

  • 12 сеп 2026 | 16:27
  • 28474
  • 51