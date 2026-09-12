Movistar KOI елиминира Vitality и продължава към Worlds

Movistar KOI продължава в плейофите на LEC след драматична победа с 3:2 над Team Vitality. Испанците изоставаха с 1:2, но направиха обрат и спечелиха решаващата пета игра след силен драфт.
Хавиер "Elyoya" Прадес бе сред най-добрите през целия BO5 и заслужено получи наградата за MVP. Това означава, че испанският джънглър ще участва на Worlds за шеста поредна година, откакто дебютира в LEC през 2021 г.
Загубата сложи край на надеждите на Vitality за участие на световното първенство. Французите обаче ще играят на Demacia Cup Global Invitational, който започва на 3 октомври. Movistar KOI вече си гарантира място в топ 4 и ще играе в Ница през следващата седмица. Първият съперник на тима ще бъде NAVI в битка за последната квота за Worlds.
Снимки: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google