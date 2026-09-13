Президентът на Гигант: Извиках полиция за да си тръгнат съдиите

Марица (Милево) се наложи с 2:1 в Съединение над местния Гигант. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига.

Марица (Милево) спечели битката с Гигант

Добри Козарев, президент на домакините коментира пред клубния сайт.

„Наложи се да извикам полиция, защото 30 минути след края на мача съдиите не можеха да си тръгнат от стадиона. Не искам да коментирам по никакъв начин съдиите и конкретно какво направиха в двубоя но реакцията на хората след края на мача е красноречива. Наясно съм и доколкото зависи от мен – няма да допусна да се стигне до нещо нередно на нашия стадион, поради тази причина се наложи да повикам и полиция, за да може реферите да си тръгнат спокойни. Хората, които бяха на мача, наистина този път сякаш бяха обидени и разгневени от това, което се случи… Оставям на всеки да направи сам преценка как протече мачът и дали заслужавахме подобно отношение“.

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