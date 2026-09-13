Росен Крумов: Почти не им дадохме шанс

Едноименният тим на Костинброд се наложи с 3:0 в Сливница над местния Сливнишки герой. Срещата е от седмия кръг на Югозападната Трета лига.

ОФК Костинброд с категорична победа

Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд коментира пред клубни сайт.

„Този път играхме мъжки. Пресирахме сериозно в средната третина и почти не им дадохме шанс. Те държаха малко повече топката след първия гол, но всичко беше до рамките на наказателното поле и дори преди това. Пооправихме положението след загубата от Септември II“.

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