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  3. Росен Крумов: Почти не им дадохме шанс

Росен Крумов: Почти не им дадохме шанс

  • 13 сеп 2026 | 12:08
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Росен Крумов: Почти не им дадохме шанс

Едноименният тим на Костинброд се наложи с 3:0 в Сливница над местния Сливнишки герой. Срещата е от седмия кръг на Югозападната Трета лига.

ОФК Костинброд с категорична победа
ОФК Костинброд с категорична победа

Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд коментира пред клубни сайт.

„Този път играхме мъжки. Пресирахме сериозно в средната третина и почти не им дадохме шанс. Те държаха малко повече топката след  първия гол, но всичко беше до рамките на наказателното поле и дори преди това. Пооправихме положението след загубата от Септември II“.

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