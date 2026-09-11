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ЦСКА поздрави Пламен Марков

  • 11 сеп 2026 | 15:58
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ЦСКА поздрави Пламен Марков
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Ръководството на ЦСКА поздрави клубната легенда Пламен Марков. Днес някогашният техничар навършва 69 години.

"Днес 69-и рожден ден празнува един от лидерите на големия червен отбор от края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век Пламен Марков. Той се присъединява към ЦСКА през 1975 година и в продължение на 10 сезона защитава емблемата на клуба. Записва общо 308 мача и отбелязва 63 гола във всички турнири.

Става 5 пъти шампион на България (1975/76, 1979/80, 1980/81, 1981/82 и 1982/83 г), печели 3 пъти Купата на България (1980/81, 1982/83 и 1984/85 г.), както и Купата на Съветската армия (1984/85 г.). Част е от състава на ЦСКА, който детронира действащите европейски шампиони Нотингам и Ливърпул в началото на 80-те години.

За „армейците“ има 27 мача и 2 гола в евротурнирите.За националния отбор на България изиграва 38 мача и отбелязва 6 гола в рамките на 8 години, като участва на Световното първенство в Мексико през 1986 година.Два пъти води ЦСКА като треньор – през 1995/96 и 2006/2007 г., когато печели Купата и Суперкупата на България.

От 2001 до 2004 година е селекционер на националния отбор на България, като той е последният треньор, който успява да класира отбора на голямо първенство – Европейското първенство в Португалия през 2004 година. През 2015 г. е назначен за спортен директор в ЦСКА, а от края на 2018 до юли 2021 г. е изпълнителен директор на клуба. ЦСКА желае на Пламен Марков здраве, късмет, щастие и успехи!", написаха от Борисовата градина.

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