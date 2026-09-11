Цветелин "CeRq" Димитров и Without a Roof с две важни победи

Цветелин "CeRq" Димитров и Without a Roof записаха две важни победи в рамките на деня. Съставът със северноамериканско ядро продължава участието си в два турнира по CS2 - NSTLGA League S2 и затворената квалификация за PGL Masters в Букуреш.
В четвъртфиналите на NSTLGA League S2 Without a Roof се наложи с 2:0 (13-9, 13-6) над Marsborne. CeRq бе сред най-добрите за тима с 35 елиминации и рейтинг 1.35. На полуфинала WAR ще срещне LAG.
По-късно Without a Roof постигна още един успех – 2:0 (13-7, 13-8) над Villainous в първия елиминационен кръг на квалификацията за шампионата в Букурещ.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google