Денис "Grashog" Христов: Дано успеем да се върнем в сезона

Денис "Grashog" Христов коментира отпадането на GamerLegion от турнира по CS2 FISSURE Playground 3 след загуби от FURIA и TYLOO. Българинът трябваше да влезе като играч в последния момент, след като Януш "Snax" Погорзелски не успя да пътува за Китай заради проблем с паспорта.

GL с българина Денис "Grashog" Христов отпадна от FISSURE Playground 3 след загуба от TYLOO

Христов призна, че задачата е била тежка, тъй като не е играл професионално от повече от осем месеца. Той едновременно е изпълнявал ролята на IGL и е действал като резерва, като на някои карти дори не е имал тренировка с отбора.

"Дано успеем да се върнем в сезона, защото за съжаление в момента не изглежда добре", заяви Grashog. GamerLegion планира участие в LAN турнири във Варшава и Белград, а целта е отборът да подобри позицията си във VRS преди края на октомври.

Снимка: HLTV

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