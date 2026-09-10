Непретенциозен отбор продължава да поваля грандове в CS2

Непретенциозният отбор на 5star продължава с впечатляващото си представяне на турнира по CS2 FISSURE Playground 3. Монголският състав отстрани Astralis с 2:1 (13-10, 5-13, 11-13) и добави втори голям скалп към турнира, след като по-рано победи и сънародниците си от The MongolZ.

Победата на състезателите от Монголия не бе резултат от индивидуални представяния на един от играчите, а от съвкупния опит и отборната игра. Почти всички записаха над 40 елиминации и само един играч заработи рейтинг от над 1.01.

Снимка: HLTV

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