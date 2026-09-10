Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Непретенциозен отбор продължава да поваля грандове в CS2

Непретенциозен отбор продължава да поваля грандове в CS2

  • 10 сеп 2026 | 15:41
  • 342
  • 0
Непретенциозен отбор продължава да поваля грандове в CS2

Непретенциозният отбор на 5star продължава с впечатляващото си представяне на турнира по CS2 FISSURE Playground 3. Монголският състав отстрани Astralis с 2:1 (13-10, 5-13, 11-13) и добави втори голям скалп към турнира, след като по-рано победи и сънародниците си от The MongolZ.

Победата на състезателите от Монголия не бе резултат от индивидуални представяния на един от играчите, а от съвкупния опит и отборната игра. Почти всички записаха над 40 елиминации и само един играч заработи рейтинг от над 1.01.

Снимка: HLTV

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

Денис "Grashog" Христов: Дано успеем да се върнем в сезона

Денис "Grashog" Христов: Дано успеем да се върнем в сезона

  • 10 сеп 2026 | 10:53
  • 1329
  • 0
GL с българина Денис "Grashog" Христов отпадна от FISSURE Playground 3 след загуба от TYLOO

GL с българина Денис "Grashog" Христов отпадна от FISSURE Playground 3 след загуба от TYLOO

  • 9 сеп 2026 | 19:23
  • 748
  • 0
Промененият ACEND стартира със загуба в квалификацията за TWC

Промененият ACEND стартира със загуба в квалификацията за TWC

  • 9 сеп 2026 | 18:37
  • 843
  • 0
ACEND извади h4rn от състава, Георги "SHiPZ" Григоров влиза в стартовата петица

ACEND извади h4rn от състава, Георги "SHiPZ" Григоров влиза в стартовата петица

  • 9 сеп 2026 | 12:58
  • 790
  • 0
Грандът FaZe отпадна изненадващо от FISSURE Playground

Грандът FaZe отпадна изненадващо от FISSURE Playground

  • 9 сеп 2026 | 12:37
  • 1030
  • 0
Fnatic се разделя с треньора си след разочароващия сезон

Fnatic се разделя с треньора си след разочароващия сезон

  • 8 сеп 2026 | 23:57
  • 1301
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски отлага мача с Лудогорец

Левски отлага мача с Лудогорец

  • 10 сеп 2026 | 14:03
  • 53606
  • 107
ЦСКА с официална позиция след инцидента с пресаташето, осъди вандалските прояви на "сините" фенове

ЦСКА с официална позиция след инцидента с пресаташето, осъди вандалските прояви на "сините" фенове

  • 10 сеп 2026 | 16:40
  • 3317
  • 4
Левски със затворен сектор "А" заради ударената глава на пресаташето на ЦСКА

Левски със затворен сектор "А" заради ударената глава на пресаташето на ЦСКА

  • 10 сеп 2026 | 16:13
  • 8494
  • 15
Александра Начева в "Гостът на Sportal.bg": Надявам се този медал да ми даде по-голяма увереност

Александра Начева в "Гостът на Sportal.bg": Надявам се този медал да ми даде по-голяма увереност

  • 10 сеп 2026 | 16:37
  • 1514
  • 0
Ебонг "изгоря" за три мача, капитанът на Левски се размина само с един

Ебонг "изгоря" за три мача, капитанът на Левски се размина само с един

  • 10 сеп 2026 | 16:13
  • 5451
  • 23
ЦСКА обяви временния треньор, Христо Янев остава в клуба

ЦСКА обяви временния треньор, Христо Янев остава в клуба

  • 10 сеп 2026 | 13:48
  • 55939
  • 75