Българите от Acend отпаднаха от Thunderpick World Championship 2026

Българският отбор на Acend приключи участието си в затворената квалификация за Thunderpick World Championship 2026. Българският тим отстъпи с 0:2 (8-13, 2-13) на 100 Thieves в елиминационния мач от група "C".

A disappointing performance and the end of our run in the closed qualifier.

We have a lot of work ahead of us, and we’ll give everything to come back better.

Congratulations to @100Thieves.

Thank you all for the support. 💜 pic.twitter.com/xSOg9oGxo1 — ACEND CLUB (@AcendClub) September 10, 2026

Срещата започна на Dust2, където Acend взе шест рунда през първата половина, но след смяната на страните спечели само още два.

100 Thieves затвори картата. На Ancient разликата бе още по-голяма. "Крадците" доминираха стигнаха до грандиозен успех, с което сложиха край на надеждите на българите.

Християн "REDSTAR" Пиронков бе най-добрият играч на българите с рейтинг 1.32 и 33 елиминации.

Снимка: HLTV

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