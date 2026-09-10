Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Българите от Acend отпаднаха от Thunderpick World Championship 2026

Българите от Acend отпаднаха от Thunderpick World Championship 2026

  • 10 сеп 2026 | 22:10
  • 96
  • 0
Българите от Acend отпаднаха от Thunderpick World Championship 2026

Българският отбор на Acend приключи участието си в затворената квалификация за Thunderpick World Championship 2026. Българският тим отстъпи с 0:2 (8-13, 2-13) на 100 Thieves в елиминационния мач от група "C".

Срещата започна на Dust2, където Acend взе шест рунда през първата половина, но след смяната на страните спечели само още два.

100 Thieves затвори картата. На Ancient разликата бе още по-голяма. "Крадците" доминираха стигнаха до грандиозен успех, с което сложиха край на надеждите на българите.

Християн "REDSTAR" Пиронков бе най-добрият играч на българите с рейтинг 1.32 и 33 елиминации.

Снимка: HLTV

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

Български играч стана част от португалски проект

Български играч стана част от португалски проект

  • 10 сеп 2026 | 17:12
  • 1074
  • 0
Непретенциозен отбор продължава да поваля грандове в CS2

Непретенциозен отбор продължава да поваля грандове в CS2

  • 10 сеп 2026 | 15:41
  • 570
  • 0
Денис "Grashog" Христов: Дано успеем да се върнем в сезона

Денис "Grashog" Христов: Дано успеем да се върнем в сезона

  • 10 сеп 2026 | 10:53
  • 1487
  • 0
GL с българина Денис "Grashog" Христов отпадна от FISSURE Playground 3 след загуба от TYLOO

GL с българина Денис "Grashog" Христов отпадна от FISSURE Playground 3 след загуба от TYLOO

  • 9 сеп 2026 | 19:23
  • 759
  • 0
Промененият ACEND стартира със загуба в квалификацията за TWC

Промененият ACEND стартира със загуба в квалификацията за TWC

  • 9 сеп 2026 | 18:37
  • 851
  • 0
ACEND извади h4rn от състава, Георги "SHiPZ" Григоров влиза в стартовата петица

ACEND извади h4rn от състава, Георги "SHiPZ" Григоров влиза в стартовата петица

  • 9 сеп 2026 | 12:58
  • 801
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 21:50
  • 219273
  • 62
Ман Юнайтед 0:0 Сабах, срещата започна на високи обороти

Ман Юнайтед 0:0 Сабах, срещата започна на високи обороти

  • 10 сеп 2026 | 21:59
  • 1740
  • 5
Байерн 0:0 Бодьо/Глимт, пропуск на Луис Диас

Байерн 0:0 Бодьо/Глимт, пропуск на Луис Диас

  • 10 сеп 2026 | 22:04
  • 1617
  • 3
Левски отлага мача с Лудогорец

Левски отлага мача с Лудогорец

  • 10 сеп 2026 | 14:03
  • 84817
  • 231
Левски със затворен сектор "А" заради ударената глава на пресаташето на ЦСКА

Левски със затворен сектор "А" заради ударената глава на пресаташето на ЦСКА

  • 10 сеп 2026 | 16:13
  • 24485
  • 76
Александра Начева в "Гостът на Sportal.bg": Надявам се този медал да ми даде по-голяма увереност

Александра Начева в "Гостът на Sportal.bg": Надявам се този медал да ми даде по-голяма увереност

  • 10 сеп 2026 | 16:37
  • 7242
  • 2