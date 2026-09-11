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Николай Нинов: Мач като всеки друг

  • 11 сеп 2026 | 07:54
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Николай Нинов: Мач като всеки друг

Утре Локомотив (Мездра) гостува в Свищов на Академик. Срещата е от четвъртия кръг на Северозападната Трета лига.

„Напрежението е при Академик. Ако за съперника този мач е по-специален, то за нас е като всички останали. Не правим разлика между отборите. Подготвяме се като за всеки друг двубой. При какъвто и резултат да приключи мача, нищо няма да се реши окончателно, още сме в началото на сезона. Ще излезем да играем с амбицията да покажем най-доброто, което можем и да постигнем положителен резултат“, коментира пред Sportal.bg треньора на Локо Николай Нинов.  

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