Нападател се отказа от националния отбор на Швейцария заради селекционера Мурат Якин

Нападателят Ноа Окафор обяви, че спира да играе за националния отбор на Швейцария, докато начело на тима е настоящият селекционер Мурат Якин. Като основна причина за решението си футболистът изтъква „загуба на доверие“ към треньора.

Окафор, който е съотборник на българския национал Илия Груев в английския клуб Лийдс Юнайтед, записа своя 26-и мач за „кръстоносците“ по време на Световното първенство това лято. Той влезе като резерва за 19 минути при загубата от Алжир.

26-годишният играч обаче подчерта, че не ограниченото игрово време е в основата на неговия ход, а отношението, което е получил от треньорския щаб.

„Решението ми няма нищо общо с игровото време. Случиха се неща, които ме засегнаха дълбоко. Доверието беше нарушено. Поетите ангажименти не бяха спазени“, написа Окафор в изявление, публикувано в социалната мрежа Инстаграм.

„А когато получих шанс да играя срещу Алжир, реакцията към дребни грешки, допуснати далеч от нашата врата, ме нарани силно. През следващите седмици обмислих всичко и реших, че повече не искам да играя за националния отбор под ръководството на настоящия треньор“, допълни той.

От Швейцарската футболна федерация потвърдиха, че са уведомени за позицията на нападателя.

„Ноа ни информира днес, че засега няма да играе повече за националния отбор. Уважаваме решението му и му пожелаваме успех с клубния му отбор“, заяви говорител на централата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages