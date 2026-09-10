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От Манчестър Юнайтед са изправени срещу протести срещу новия стадион преди да са започнали да го изграждат

  • 10 сеп 2026 | 18:15
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Манчестър Юнайтед е изправен пред нов протест, като този път недоволството идва не само от феновете, а и от местни жители. Живущите около „Олд Трафорд“ са внесли петиция до местната община срещу плановете на клуба да изгради първата си фен зона в непосредствена близост до стадиона. В петицията, подкрепена от 50 подписа, се посочва, че съоръжението ще бъде само на около 110 метра от жилищните сгради и може да доведе до сериозно увеличаване на шумовото замърсяване.

Новият стадион на Манчестър Юнайтед може сериозно да се забави, защото Милан и Интер получават приоритет
Новият стадион на Манчестър Юнайтед може сериозно да се забави, защото Милан и Интер получават приоритет

Клубът планира да изгради зоната зад трибуната „Стретфорд Енд“. Съоръжението с капацитет от 1300 души ще предлага храна, напитки и забавления и ще работи само в дните на домакинските мачове. Жителите обаче се притесняват, че събитията могат да удължат шума с до шест часа при между 19 и 30 мача годишно. Според тях в радиус от 150 метра се намират 36 жилищни имота, в които живеят семейства с малки деца, възрастни хора и хора, работещи на смени.

От Манчестър Юнайтед заявяват, че са ангажирани да работят с местните жители и че самото съоръжение ще отговаря на изискванията за контрол на шума. Клубът планира допълнителни мерки, включително шумоизолация и насочване на високоговорителите в посока, обратна на жилищните райони. Междувременно фенската група „The 1958“ подготвя отделен протест преди неделното дерби с Манчестър Сити заради действията на клуба срещу препродажбата на билети.

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Снимки: Gettyimages

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