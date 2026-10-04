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Световният шампион спечели изцяло китайския финал в Шънджън

  • 4 окт 2026 | 18:40
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Световният шампион спечели изцяло китайския финал в Шънджън

У Идзъ спечели първия си турнир, откакто стана световен шампион, след като победи Юен Съдзюн с 10:5 в изцяло китайския финал на дебютното издание на Откритото първенство на Шънджън.

Титлата на шампион от „Крусибъл“ неизбежно носи по-високи очаквания. У, който през май победи Шон Мърфи с 18:17 в паметен финал в Шефилд, започна настоящия сезон тихо и преди тази седмица не беше преминавал отвъд осминафиналите на ранкинг турнир. В провинция Гуандун обаче 22-годишният китаец припомни на феновете великолепното си вкарване на топки и показа подобрена тактическа игра. По пътя към финала У отстрани съперници като Мърфи и Джъд Тръмп, а днес постигна убедителна победа над смятания за аутсайдер Юен.

В първия си ранкинг финал световният №33 Юен беше равностоен в началото и поведе с 4:3, но с напредването на деня пропусна твърде много възможности, а съперникът му беше значително по-силен в заключителната сесия. У стана третият състезател от континентален Китай след Дин Дзюнхуей и Джао Синтун, достигнал до три ранкинг титли. През миналия сезон той спечели Международния шампионат и Световното първенство.

Голямата награда от 177 000 паунда го изкачва от четвърто на второ място в световната ранглиста. Когато по-късно този месец се отправи към Откритото първенство на Северна Ирландия, У ще бъде достатъчно близо до световния №1 Джао, за да атакува върха. За първи път китайски състезатели заемат първите две позиции и изглежда вероятно У и Джао да се борят за най-големите титли още дълги години. У, който играе с дясната ръка и е родом от Ланджоу в провинция Гансу, се изкачва и от 31-во на трето място в едногодишната ранглиста.

Тази седмица е огромен пробив за 26-годишния Юен, който стана професионалист през 2017 година и досега никога не беше достигал ранкинг финал. Наградата от 76 000 паунда за второто място значително надхвърля досегашната му най-голяма сума от един турнир — 21 000 паунда. Той се изкачва със седем позиции до №26 в световната ранглиста и скача до седмото място в едногодишната.

В седмия ранкинг финал в историята на снукъра между двама състезатели от континентален Китай У водеше с 5:4 след първата сесия. Скоро той удвои преднината си, като започна вечерната сесия с брейк от 74 точки. Серия от 50 точки помогна на Юен да спечели 11-тия фрейм. Той получи възможност да натрупа точки и в 12-ия, но след 24 точки загуби позиция и пропусна трудна червена за средния джоб. Великолепна дълга червена на У към ъглов джоб откъм боулк зоната постави началото на брейк от 62 точки за 7:5.

В 13-тия фрейм Юен отново изглеждаше фаворит, когато беше сред топките с преднина от 37:0, но поредна червена към средния джоб се удари в долната му челюст. Фреймът се реши по последната червена. Още един пропуск на Юен към средния джоб, съпроводен с влизане на бялата в джоба, подари на съперника му възможността да увеличи аванса си.

Неточен позиционен удар на Юен в 14-тия фрейм, при изоставане от 18-44, доведе до пропуск на черната към горния ъглов джоб заради недостатъчно тънко отрязване. У го наказа с брейк от 56 точки и се доближи само на фрейм от победата при 9:5. В следващия, при изоставане от 33-35, У вкара с мощен удар характерна за него дълга червена в горния ъглов джоб и започна серия от 41 точки, която се оказа достатъчна, за да му осигури трофея.

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