Димитър Трендафилов: Затвърдихме доброто начало

Бенковски (Исперих) надигра гостуващия му Доростол (Силистра) с 5:1. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

Доростол най-сетне вкара, но пак загуби

Димитър Трендафилов, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Затвърдихме доброто начало, което направихме в Девня. Доволен съм от футболистите, няма какво да кажа след толкова убедителен резултат. Но и съперникът има принос да се получи хубав двубой, защото игра офанзивно, опита да се надиграва. Сега пред нас предстои по-трудната задача – да се справим с три мача за 7 дни. В сряда приемаме Светкавица 2014 Търговище за Купата на България. Ще опитаме да спечелим, за да посрещнем след това по-силен отбор от Втора лига. Смятам, че момчетата имат потенциала и ще направим всичко възможно, за да преодолеем и този съперник“.

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