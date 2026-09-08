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  2. Бенковски (Исперих)
  3. Димитър Трендафилов: Затвърдихме доброто начало

Димитър Трендафилов: Затвърдихме доброто начало

  • 8 сеп 2026 | 08:14
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Димитър Трендафилов: Затвърдихме доброто начало

Бенковски (Исперих) надигра гостуващия му Доростол (Силистра) с 5:1. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

Доростол най-сетне вкара, но пак загуби
Доростол най-сетне вкара, но пак загуби

Димитър Трендафилов, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Затвърдихме доброто начало, което направихме в Девня. Доволен съм от футболистите, няма какво да кажа след толкова убедителен резултат. Но и съперникът има принос да се получи хубав двубой, защото игра офанзивно, опита да се надиграва. Сега пред нас предстои по-трудната задача – да се справим с три мача за 7 дни. В сряда приемаме Светкавица 2014 Търговище за Купата на България. Ще опитаме да спечелим, за да посрещнем след това по-силен отбор от Втора лига. Смятам, че момчетата имат потенциала и ще направим всичко възможно, за да преодолеем и този съперник“.

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