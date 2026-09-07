Луканов: Не заслужавахме да загубим

Старши треньорът на Дунав Емануел Луканов беше разочарован след поражението с 0:1 от Славия, но подчерта, че няма никакви претенции към себераздаването на своите футболисти и е сигурен, че в следващите мачове добрите резултати ще дойдат.

“Благодаря на публиката, която ни подкрепи в труден момент. Благодаря и на момчетата, защото играха солидно. Да, в един-два епизода се пропукахме и не можахме да вземем точки. Разбира се, червеният картон повлия. Преди нарушението обаче имаше такова в наша полза, което не беше отсъдено. Никой не може да ме убеди, че случилото се днес и в предишния мач е нормално”, заяви Луканов.

Труден успех за Славия срещу десетима от Дунав (Русе)

“Дори с човек по-малко създадохме положения. Нормално е и опитен отбор като Славия да има такива. Видя се, че сме добър колектив, тичахме много и не отстъпвахме физически и тактически. Всички се раздадоха”, отбеляза наставникът на “драконите”.

“Малко не ни достига във всеки мач, винаги трябва да вадим поуки. Имам абсолютна вяра в момчетата и съм сигурен, че ще запазим мястото си в елита”, каза още Луканов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google