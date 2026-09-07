Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Луканов: Не заслужавахме да загубим

Луканов: Не заслужавахме да загубим

  • 7 сеп 2026 | 22:57
  • 207
  • 0

Старши треньорът на Дунав Емануел Луканов беше разочарован след поражението с 0:1 от Славия, но подчерта, че няма никакви претенции към себераздаването на своите футболисти и е сигурен, че в следващите мачове добрите резултати ще дойдат.

“Благодаря на публиката, която ни подкрепи в труден момент. Благодаря и на момчетата, защото играха солидно. Да, в един-два епизода се пропукахме и не можахме да вземем точки. Разбира се, червеният картон повлия. Преди нарушението обаче имаше такова в наша полза, което не беше отсъдено. Никой не може да ме убеди, че случилото се днес и в предишния мач е нормално”, заяви Луканов.

Труден успех за Славия срещу десетима от Дунав (Русе)
Труден успех за Славия срещу десетима от Дунав (Русе)

“Дори с човек по-малко създадохме положения. Нормално е и опитен отбор като Славия да има такива. Видя се, че сме добър колектив, тичахме много и не отстъпвахме физически и тактически. Всички се раздадоха”, отбеляза наставникът на “драконите”.

“Малко не ни достига във всеки мач, винаги трябва да вадим поуки. Имам абсолютна вяра в момчетата и съм сигурен, че ще запазим мястото си в елита”, каза още Луканов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Спартак (Плевен) надви Хебър в шоу с пет гола

Спартак (Плевен) надви Хебър в шоу с пет гола

  • 7 сеп 2026 | 21:43
  • 1545
  • 3
Пирин остава "капо"! "Орлетата" безсилни и срещу дубъла на Лудогорец

Пирин остава "капо"! "Орлетата" безсилни и срещу дубъла на Лудогорец

  • 7 сеп 2026 | 21:34
  • 2322
  • 3
Труден успех за Славия срещу десетима от Дунав (Русе)

Труден успех за Славия срещу десетима от Дунав (Русе)

  • 7 сеп 2026 | 22:26
  • 14876
  • 71
Тежко наказание за Мохамед Брахими в Европа

Тежко наказание за Мохамед Брахими в Европа

  • 7 сеп 2026 | 20:48
  • 18848
  • 23
Ботев (Пд) пусна на търг фланелката на героя от победата срещу Арда

Ботев (Пд) пусна на търг фланелката на героя от победата срещу Арда

  • 7 сеп 2026 | 20:31
  • 665
  • 1
Роде: Искахме повече

Роде: Искахме повече

  • 7 сеп 2026 | 20:21
  • 1241
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски представя Петко Христов до часове

Левски представя Петко Христов до часове

  • 7 сеп 2026 | 19:49
  • 16832
  • 36
Тежко наказание за Мохамед Брахими в Европа

Тежко наказание за Мохамед Брахими в Европа

  • 7 сеп 2026 | 20:48
  • 18848
  • 23
Всичко е ясно: Еду започва работа в Левски

Всичко е ясно: Еду започва работа в Левски

  • 7 сеп 2026 | 18:57
  • 31857
  • 65
Труден успех за Славия срещу десетима от Дунав (Русе)

Труден успех за Славия срещу десетима от Дунав (Русе)

  • 7 сеп 2026 | 22:26
  • 14876
  • 71
Официално: Лудогорец подписа с пети нов и обяви с кой отбор от Серия А се е преборил за него

Официално: Лудогорец подписа с пети нов и обяви с кой отбор от Серия А се е преборил за него

  • 7 сеп 2026 | 13:39
  • 43400
  • 57
Лудогорец готви нов трансферен удар

Лудогорец готви нов трансферен удар

  • 7 сеп 2026 | 18:47
  • 19067
  • 13