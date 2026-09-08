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  2. Ком (Берковица)
  3. Венцеслав Иванов: Закономерен резултат

Венцеслав Иванов: Закономерен резултат

  • 8 сеп 2026 | 08:21
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Венцеслав Иванов: Закономерен резултат

Локомотив (Мездра) срази гостуващия му Ком (Берковица) с 4:0 и оглави класирането. Срещата е от третия кръг на Северозападната Трета лига.

Локо (Мездра) удари Ком и се изкачи на върха
Локо (Мездра) удари Ком и се изкачи на върха

Венцеслав Иванов, треньор на гостите коментира пред клубния сайт

„Закономерен резултат, превъзходство на домакините. Не успяхме да дадем битката, която желаехме. На фона на предишните два мача и доброто представяне в тях, сега пълен контраст в полза на противника. Футболистите трябва да показват повече характер и воля, в трудните моменти се раждат победителите. Определено нищо от това, което имахме като замисъл днес, не се получи. Реално обаче по-опитният отбор взе своето, докато за нашия – този мач е етап от развитието на младите, ако имаме желание да си вземем нужните поуки и покажем лицето си от предишните мачове“.

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