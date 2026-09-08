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  2. Рилци (Добрич)
  3. Диан Георгиев: Добре тръгна сезона за ФК Рилци

Диан Георгиев: Добре тръгна сезона за ФК Рилци

  • 8 сеп 2026 | 08:06
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Диан Георгиев: Добре тръгна сезона за ФК Рилци

Рилци (Добрич) записа трета поредна победа –  4:1 у дома над Устрем (Дончево). Местното дерби е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

Рилци срази Устрем в местното дерби
Рилци срази Устрем в местното дерби

Диан Георгиев, председател на Управителния съвет на ФК Рилци коментира пред клубния сайт.

„Добре тръгва сезонът, момчетата играят с настроение. Имаше пропуски и от двете страни, като при нас повечето ситуации се превърнаха в гол. Имаха много контузени в Дончево, поне 3-4 от основния отбор, а и при 0:0 удариха две греди, отмениха им и гол поради засада. Радващото е, че победихме“.

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