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  3. Белоти си намери отбор в Серия "Б"

Белоти си намери отбор в Серия "Б"

  • 8 сеп 2026 | 03:58
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Белоти си намери отбор в Серия "Б"

Андреа Белоти ще продължи кариерата си в Серия "Б", след като постигна споразумение да се присъедини към Модена като свободен агент.

Според „Тутоспорт“ бившият нападател на Торино и националния отбор на Италия се е договорил за договор с „джалоблу“ за срок от една година. Очаква се той да премине медицински прегледи във вторник, преди да финализира трансфера си.

Белоти пристигна в Модена в понеделник вечерта и ако няма проблеми с прегледите, ще се включи в първата си тренировка под ръководството на треньора Паоло Мандели.

32-годишният футболист, който през декември ще навърши 33, се стреми да възроди кариерата си след труден период в Каляри. Престоят му в Сардиния беше белязан от тежка контузия в коляното, като нападателят претърпя операция след разкъсване на предна кръстна връзка.

Белоти се завърна в игра към края на миналия сезон, но договорът му с Каляри не беше подновен, което го остави свободен да си търси нов отбор.

Трансферът в Модена ще върне Белоти в Серия "Б" за първи път от 12 години. Преди това той е играл във втора дивизия в ранните етапи на кариерата си с отборите на Албинолефе и Палермо.

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