Достанич: Не подценихме двубоя, това е много важно

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич сподели мнението си след минималния успех с 1:0 над Дунав (Русе). Почти цял мач "белите" играха с човек повече, след като Кириякос Антониу получи червен картон още в десетата минута на мача.

"С двама нападатели се опитахме да направим разлика. Искам да поздравя моите момчета. Те подходиха много сериозно към мача. Знаем, че Дунав е качествен отбор, който е опасен на контраатаки и дълги топки. Не подценихме двубоя и това е много важно. Спечелихме много важни три точки и това трябва да ни даде импулс да продължим така.

Труден успех за Славия срещу десетима от Дунав (Русе)

Моите футболисти работят много добре, свалям им шапка. Някой път ни липсват резултати. Трябва да продължим да работим.

Дунав е много добре организиран отбор. Направиха добър блок, чакаха наша грешка. Някои мачове изиграхме силно у дома, но за съжаление не успяхме да спечелим. Тези три точки са много важни, защото ще дадат самочувствие на футболистите", каза Достанич.

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