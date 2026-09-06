Ваут ван Аерт спечели 15-ия етап от колоездачната обиколка на Испания

Ваут ван Аерт спечели 15-ия етап от колоездачната обиколка на Испания. 31-годишният белгиец измина 110.2 километра между Палма дел Рио и Кордоба за 2:35:00 часа, триумфирайки с с общо пета етапна победа в престижната надпревара и втора през 2026 година. Ван Аерт триумфира след силен финален спринт в горещото време, откъсвайки се от малката група, която водеше пред останалите състезатели.

Италианецът Алесандро Ромеле и белгиецът Тибо Нис са съответно втори и трети в днешния кръг от надпреварата. Двамата са с времето на победителя.

В генералното класиране продължава да води испанецът Енрик Мас, който задържа аванса си от 2 минути и 6 секунди пред австриеца Феликс Гал.

С температури, надхвърлящи 40 градуса по Целзий, организаторите съкратиха планираното 189.7-километрово разстояние с близо 80 километра.

Състезателите имат почивен ден в понеделник, след което ще се проведе 16-ият етап във вторник - 181 километра от Ла Рабида до Палос де ла Фронтера, като това е шанс за ново силно представяне за спринтьорите.

Обиколката на Испания 2026 продължава до 13 септември.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago