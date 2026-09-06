Отборът на Академията защити титлата си на Екиден маратона в София

Смесеният отбор на „Академията“ защити титлата си от миналата година, като финишира с най-добро време (2.27:49 ч) на Екиден маратона в София. В категориите “мъже-отворен“, „жени-отворен“ и „свободно смесен“ на единственото по рода си състезание в България триумфираха съответно „Бягай умно“, „Лабрадор“ и „Sonic Boom Squad“. В отборните класирания победи ВСК Спорт МО при държавните структури, а при корпоративните шампион е тимът на ВИВАКОМ. Поредното 12-о издание събра на старт тази сутрин близо 400 участници от 60 отбора, представители на дипломатически мисии, военни от Българска Армия, атлети от спортни клубове и корпоративни тимове.

Надпреварата традиционно се провежда на 6 септември, като този път е посветена на 141-вата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия и отбелязва 109 години от провеждането на първия щафетен маратон в света – в страната на изгряващото слънце Япония.

Старт на маратона даде Чикахиса Суми, посланик на Япония в България, който преди това приветства присъстващите и пожела успех на участниците. Състезателното трасе премина по булевардите „Евлоги и Христо Георгиеви“ и „Черни връх“. Отборите пробягаха под формата на щафета класическата маратонска дистанция от 42.195 км, като всеки участник премина на своя пост дистанции разпределени последователно на 5 км, 10 км, 5 км, 10 км, 5 км и накрая 7.195 километра. Дисциплината щафетен маратон е официално призната от международната федерация по лека атлетика.

В състезанието участваха както едни от най-успешните спортисти на България, така и част от най-добрите бегачи в момента в страната. На старт застанаха и много любителски отбори, а по традиция имаше и тимове на различни фирми, както и представители на държавните институции. Българска Армия проведе за пореден път в рамките на състезанието своето Държавно отборно първенство, в което стартираха 21 представителни отбора от различни родове войски.

Първият Екиден маратон се провежда през далечната 1917 г. в Япония и от тогава набира световна популярност като достъпно и атрактивно масово спортно събитие по целия свят, което е подчинено на отборния дух и колективната победа. Наименованието на състезанието не е случайно - думата „екиден“ се формира от две японски думи „еки“-пост и „ден“- предаване.

Традиционната вече спортна надпревара се организира всяка година в Деня на Съединението, като символично 6 атлети в отбор в 6 категории изминават общо на 6-и септември разстоянието от 42.195 км и така отбелязват този голям български празник. Наред с това се дава възможност на всички любители на бягането да премерят своите сили в класическата дисциплина и да споделят емоциите от любимия спорт.

Организатор на събитието е Спортен клуб „София Европа“, под патронажа на Посолството на Япония в България и с подкрепата на „София – европейска столица на спорта“, Столична община, Федерация „Спорт за всички“, Клуб “5kmrun”.

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