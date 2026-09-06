Украйна с неочаквана загуба в последната си проверка преди Евро 2026

Мъжкият национален отбор на Украйна по волейбол допусна поражение от домакините в заключителния си мач от контролния турнир в Талин. „Синьо-жълтите“ отстъпиха на Естония с 2:3 гейма, въпреки че водеха с 2:0 гейма в резултата.

Възпитаниците на Раул Лозано започнаха уверено срещата и напълно контролираха събитията на полето в първите две части. В стартовия гейм украинският тим диктуваше темпото и без особени затруднения затвори частта при 25:20. Вторият гейм се разви по аналогичен сценарий и завърши при същия резултат.

Третата част обаче се превърна в изтощителна битка точка за точка. Двата отбора последователно спасяваха геймболи, но в този маратон естонците успяха да изтръгнат победата с рядко срещания резултат 37:35. В четвъртия гейм отборът на Украйна дълго време поддържаше минимално предимство, но в напрегнатата концовка съперниците отново доведоха играта до равенство. Естонците се оказаха по-силни в решаващите разигравания и спечелиха с 27:25.

В тайбрека украинците не успяха да си върнат инициативата от началото на мача и отстъпиха в решаващия гейм с 13:15.

В крайна сметка националният отбор на Украйна завърши турнира в Талин на второ място, записвайки две победи в три мача. Тези срещи бяха последният етап от подготовката на тима на Раул Лосано за предстоящото Европейско първенство.

„Синьо-жълтите“ ще изиграят първия си мач на Евро 2026 срещу отбора на Израел в четвъртък, 10 септември, от 19:00 часа киевско време.

Приятелски турнир. Талин (Естония)

Естония – Украйна – 3:2 (20:25, 20:25, 37:35, 27:25, 15:13)

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