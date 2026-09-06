Полша с убедителна победа над Финландия в последна проверка преди Евро 2026

В „ЕРГО Арена“, на границата между Гданск и Сопот, полските волейболисти преминаха последния си тест преди предстоящото Европейско първенство.

Поляците победиха националния отбор на Финландия след три гейма, като триумфираха и в допълнително изиграната част.

❗️ Swoje 53. urodziny obchodzi dzisiaj selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski, Nikola Grbić!



Aktualny bilans serbskiego szkoleniowca na ławce trenerskiej biało-czerwonych:



🟢: 93 - oficjalne zwycięstwa

🔴: 18 - oficjalnych porażek

📊: 84% - oficjalnych zwycięstw… pic.twitter.com/hOPnwbH39m — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) September 6, 2026

Полша – Финландия 3:0 (25:21, 28:26, 25:19), допълнителен гейм: 25:21

Приятелската среща започна с ас на разпределителя на финландския отбор Фьодор Иванов (1:0). В началната фаза на първия гейм Вилфредо Леон изпита известни трудности при посрещане (4:3), което съперниците веднага използваха, насочвайки повечето топки към него (7:5). Представителите на Финландия увеличиха преднината си до три точки след атака в аут на Якуб Майхшак (10:7). Благодарение на отличната си игра на блок, „бяло-червените“ бързо изравниха (11:11), а малко след това за първи път в мача поведоха (14:13). На полето се появиха Кевин Сасак и Томаш Форнал (17:15). Посрещачът бързо записа първата си успешна атака, а малко по-късно Вилфредо Леон добави още една точка директно от сервис (20:18). Треньорът на гостите поиска прекъсване (23:19), но това не помогна да се обърне развоят на гейма, който бе затворен с ефективна атака по крайната линия от Бартломей Болондж (25:21).

Поляците започнаха много добре втората част, като бързо поведоха с три точки, благодарение на два блока на Якуб Майхшак (3:0). Финландците подобриха играта си и успяха да се доближат на една точка от Полша (5:4). На лявото крило Бартломей Болондж отново се отличи в атака (9:6), докато от страната на съперника се появи нервност и повече непредизвикани грешки (12:10). От средата на гейма отборите водеха ожесточена борба точка за точка (15:14), като за дълъг период се редуваха да повеждат и губят преднина от една точка (18:17). В края на частта Якуб Майхшак отново се прояви с успешна атака през центъра (21:21), а от другата страна на мрежата за себе си напомни Лука Мартила (25:24). В крайна сметка домакините излязоха победители от битката, завършвайки с ефективен блок (28:26).

Третият гейм започна със силна преднина за „бяло-червените“, като Томаш Форнал отбеляза точка от сервис линията (4:0). Финландците леко успокоиха играта си, но домакините продължиха да контролират резултата (7:3). След успешен блок на Марчин Коменда преднината на поляците нарасна до пет точки (9:4), а само няколко минути по-късно таблото показваше аванс от седем точки (12:5). В третата част играта на отбора на Суоми напълно се срина (15:8). Поляците се представиха отлично на мрежата, блокирайки поредни атаки на съперниците си (16:9), а Александер Шливка се отличи с ас (18:10). Ян Фирлей ръководеше играта отлично, което улесняваше нападателите (20:11). Финландците успяха леко да намалят разликата след грешка на Бартломей Болондж (21:13), но поляците запазиха концентрация и спечелиха гейма в своя полза (25:19).

След края на официалния мач отборите решиха да изиграят още един, допълнителен гейм. Герой на първите разигравания стана Камил Семенюк (2:1), а капитанът на полския отбор Александер Шливка се отличи с хитър удар (5:4). Силите на финландците за равностойна борба стигнаха само за още няколко разигравания (8:7), след което „бяло-червените“, по подобие на предишните части, отново натрупаха преднина от няколко точки (12:9). Кевин Сасак записа отличен период както в атака, така и на блок (15:11), а Бартломей Болондж изпрати ас в решаващ момент от гейма (18:14). Домакините уверено вървяха към края на тази допълнителна част, като единичните успешни отигравания на финландците не им попречиха (21:16). Гостите успяха минимално да намалят разликата (23:19), но Кевин Сасак с ефективна атака подпечата победата на „бяло-червените“ в последната част (25:21).

Бартош Болондж беше най-резултатен за победителите в официалните три гейма с 12 точки. Александър Шливка добави 9, Томаш Форнал – 8, Якуб Майхжак – 7, а завърналият се Лемански записа 5. За Финландия Йонас Йокела реализира 11 точки, а Анти Савонсалми – 10.



Така Полша завърши успешно последната си проверка преди Евроволей. Преди това тимът на Никола Гърбич спечели Мемориала „Хуберт Вагнер“ с три поредни победи – 3:2 срещу Словения, 3:1 срещу САЩ и 3:1 срещу Франция.

Действащият европейски шампион ще играе в София в една група с България, Украйна, Португалия, Израел и Северна Македония. България и Полша ще се срещнат в последния кръг, когато двата отбора вече ще имат по четири мача зад гърба си и двубоят може да се окаже решаващ за крайното подреждане в групата.

Полша: Коменда, Болондж, Леон, Шалпук, Майхшак, Лемански, Попивчак (либеро), както и: Сасак, Форнал, Фирлей, Семенюк, Шливка, Якубишак, Новак, Граниечни (либеро)

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