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Левски с осма поредна победа в efbet Лига - на живо след 1:0 срещу ЦСКА 1948
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  3. Русев: Никой не е пресирал толкова Левски на "Герена" така

Русев: Никой не е пресирал толкова Левски на "Герена" така

  • 5 сеп 2026 | 23:59
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Крилото на ЦСКА 1948 Георги Русев бе разочарован от загубата с 0:1 от Левски. Националът е на мнение, че тимът му е играл добре и е можел да си тръгне с нещо от “Герена”.

8 от 8 за Левски! ЦСКА 1948 даде отпор, но не спря "синия" устрем
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“Равностоен двубой, но Левски успя да си реализира ситуацията. Поздравяваме ги. Гледаме напред. Не знам къде се объркаха нещата. Направихме стойностен двубой, но си тръгваме с празни ръце. Никой не пресира толкова на “Герена” като нас. Не винаги се получава, но се опитваме”, каза Русев.

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