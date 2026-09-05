Русев: Никой не е пресирал толкова Левски на "Герена" така

Крилото на ЦСКА 1948 Георги Русев бе разочарован от загубата с 0:1 от Левски. Националът е на мнение, че тимът му е играл добре и е можел да си тръгне с нещо от “Герена”.

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“Равностоен двубой, но Левски успя да си реализира ситуацията. Поздравяваме ги. Гледаме напред. Не знам къде се объркаха нещата. Направихме стойностен двубой, но си тръгваме с празни ръце. Никой не пресира толкова на “Герена” като нас. Не винаги се получава, но се опитваме”, каза Русев.

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