Депортиво потопи "жълтата подводница" и продължава без загуба

Отборът на Депортиво Ла Коруня продължава да прави мечтано завръщане в испанската Ла Лига, след като отново не успя да бъде победен, стигайки до драматичен успех с 3:2 при визитата на силния тим на Виляреал, който след броени дни ще се включи в Шампионската лига. Така новаците вече нямат загуба в първите си четири мача обратно в испанския шампионат и след две равенства и две победи са на четвъртата позиция с точка по-малко от тройката лидери Барселона, Бетис и Реал Мадрид. "Жълтата подводница" от своя страна все още не може да намери себе си през сезон 2026/2027 и има само 2 пункта, намирайки се непосредствено над зоната на изпадащите, където към момента са Райо Валекано, Елче и Малага.

Иначе домакините от Виляреал трябва да се сърдят само на себе си, че не стигнаха поне до равен, тъй като водеха на два пъти в резултата, след като Никола Пепе откри резултата в 19-ата минута, а в 76-ата Адама Траоре от гостите си вкара автогол.

И в двата случая новаците наваксваха пасива си, след като Луисми се разписа в 43-тата минута, а в 79-ата същото направи Закария Едахчоури.

Така се стигна до 88-ата минута, когато 37-годишният габонски ветеран Пиер-Емерик Обамеянг изригна с трето попадение за тима на Депортиво, който прибра всичко от двубоя и продължава без поражение.

Това бе възможно най-лошата генерална репетиция за Виляреал преди старта на битките от основната фаза в Шампионската лига идната седмица. Тогава на 8 септември (вторник) от 22:00 часа българско време "жълтата подводница" ще гостува на Борусия (Дортмунд). В следващия си шампионатен двубой пък Виляреал ще бъде домакин на Бетис, като този двубой предстои на 14 септември (понеделник) от 22:00 часа.

За Депортиво Ла Коруня пък сега предстои едноседмична почивка и на 13 септември (събота) от 19:30 часа новаците ще бъдат гости на Хетафе.

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