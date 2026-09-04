Николай Христозов: В Петрич винаги е трудно

Утре, Сливнишки герой (Сливница) ще играе в Петрич с местния Беласица. Срещата е от шестия кръг на Югозападната Трета лига.

„Беласица е клуб с традиции в българския футбол. Уважение към него. До скоро бяха в професионалния футбол. Напоследък резултатите им не са добри, но имат качествени футболисти. В Петрич винаги е трудно за гостуващите отбори. Трябва да се подготвим максимално добре за тежък двубой. Продължаваме да следваме нашата линия – всеки мач излизаме да го спечелим“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя.

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