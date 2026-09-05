Лийдс се размина с победата в Брайтън

Лийдс беше близо до първа победа като гост на Брайтън в Премиър лийг, но трябваше да се примири с точка, като срещата завърши 1:1. Тимът на Даниел Фарке, който отново бе без Илия Груев, продължава да е без загуба от началото на сезона.

Джейдън Богъл даде преднина на йоркшърци в 15-ата минута. За трети път този сезон Брайтън допуска гол в първите 15 минути. Гостите стартираха силно и създадоха още положения. Лука Вушкович изчисти от голлинията след удар на Калвърт-Люин, а изстрел от въздуха на Танака мина покрай вратата. “Чайките” се съвзеха и отговориха с удари на Паскал Грос и Диего Гомес, чийто опит да отразен от Джеймс Трафърд.

🤝 FT: 1-1.



Should've been three points, given the chances we had before Brighton levelled, but you'd have taken a draw pre-match.



Invited Brighton into it, but a point is still positive IMO.



Stuart Attwell was also absolutely dreadful, to the surprise of no one.#LUFC pic.twitter.com/AofjMqsymb — Leeds All Over (@LeedsAllOver) September 5, 2026

Малко след почивката Фербруген направи страхотно спасяване, за да спре Антон Щах. Играчите на Лийдс помислиха, че са удвоили аванса си, когато Танака прати топката в мрежата след центриране на Щах, но попадението бе отменено поради засада. Това сякаш събуди Брайтън и последваха три точни удари в рамките на шест минути. Доминацията им в този период доведе до гол в 71-ата минута, когато Вушкович засече центриране от ъглов удар. В самия край домакините дори можеха да стигнат до победа, но Грос стреля над вратата от прекрасна позиция.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago