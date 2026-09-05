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Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА в efbet Лига - на живо след 1:1 на "Коритото"
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  3. Лийдс се размина с победата в Брайтън

Лийдс се размина с победата в Брайтън

  • 5 сеп 2026 | 20:12
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Лийдс беше близо до първа победа като гост на Брайтън в Премиър лийг, но трябваше да се примири с точка, като срещата завърши 1:1. Тимът на Даниел Фарке, който отново бе без Илия Груев, продължава да е без загуба от началото на сезона.

Джейдън Богъл даде преднина на йоркшърци в 15-ата минута. За трети път този сезон Брайтън допуска гол в първите 15 минути. Гостите стартираха силно и създадоха още положения. Лука Вушкович изчисти от голлинията след удар на Калвърт-Люин, а изстрел от въздуха на Танака мина покрай вратата. “Чайките” се съвзеха и отговориха с удари на Паскал Грос и Диего Гомес, чийто опит да отразен от Джеймс Трафърд.

Малко след почивката Фербруген направи страхотно спасяване, за да спре Антон Щах. Играчите на Лийдс помислиха, че са удвоили аванса си, когато Танака прати топката в мрежата след центриране на Щах, но попадението бе отменено поради засада. Това сякаш събуди Брайтън и последваха три точни удари в рамките на шест минути. Доминацията им в този период доведе до гол в 71-ата минута, когато Вушкович засече центриране от ъглов удар. В самия край домакините дори можеха да стигнат до победа, но Грос стреля над вратата от прекрасна позиция.

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Снимки: Imago

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