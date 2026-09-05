Фрайбург продължава с перфектен актив след успех над новак

Фрайбург продължи с перфектното си представяне и записа втората си победа от началото на сезона в Бундеслигата, след като спечели с 1:0 гостуването си на новака Падерборн във 2-рия кръг от първенството. Единственото попадение за миналогодишния финалист в Лига Европа отбеляза Максимилиан Егещайн в 26-ата минута.

Така Фрайбург е вече със 6 точки след впечатляващата домакинска победа с 4:1 над Вердер (Бремен) в първия кръг, докато Падерборн остава с 1 точка и все още без вкаран гол.

Двата отбора си размениха по една добра ситуация в началото на двубоя, след като първо Марвин Пиерингер за домакините, а после и Игор Матанович отправиха опасни удари, но вратарите се справиха добре. Фрайбург откри в 26-ата минута, когато след поредица от блокирани удари Максимилиан Егещайн откри с изстрел от наказателното поле - 0:1. Малко след това Матанович можеше да удвои за “бразилците от Брайсгау”, но стражът на Падерборн Нахуел Нол спаси.

Втората част започна с добри ситуации за домакините, като пропуски направих Пирингер и Щефен Тигес.

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Снимки: Imago