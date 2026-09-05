Джони Браунли обяви края на своята кариера

"Имах невероятна кариера. Тя продължи почти 30 години и спечелих повече, отколкото някога съм си мислил, че ще постигна. Време е да продължа напред, защото не би било честно към самия мен да го правя половинчато.“

С тези думи триатлонистът Джони Браунли обяви оттеглянето си от професионалния спорт на 36-годишна възраст.

Сега, когато олимпиецът прави крачка назад от стартовата линия, бивши треньори, учители и хора, вдъхновени от успеха му, говорят за неговото наследство.

По-малкият от братята Браунли е шесткратен световен шампион и е печелил златен, сребърен и бронзов медал от олимпийски игри.

Той и по-големият му брат Алистър, който два пъти спечели олимпийско злато в триатлона, израстват в предградието на Лийдс – Хорсфорт, и двамата все още живеят в района.

Като деца те са били членове на няколко спортни клуба, включително "Бингли Хариърс“, и все още поддържат силни връзки с хората, които са срещнали там.

Тяхното влияние върху триатлона, както на местно ниво, така и извън него, се усеща и днес, според учителя по плуване и бивш треньор на двамата – Коз Тантрум.

"Те имат йоркширско сърце и йоркширска упоритост“, каза тя.

Тантрум е тренирала Джони и Алистър съответно от 11- и 13-годишна възраст, когато те се присъединяват към плувния клуб на град Брадфорд. Първите им уроци в басейна са били в развлекателния център "Еърбъро“ в Гайзли.

Още от ранна възраст братята са били отдадени и на трите дисциплини в триатлона, обяснява Тантрум, въпреки че Джони е бил по-"спокойният“ от двамата.

"Щом приключеше тренировката, те буквално изскачаха от басейна и спринтираха към съблекалните. Виждах ги навън да подават екипировката на родителите си и да тръгват – тичайки или карайки колело към дома.“

Тантрум продължава да тренира братята до декември миналата година и е пряк свидетел на многобройните им успехи и на това как са се подтиквали един друг и спорта напред.

"Те изпитват огромна лоялност един към друг“, каза тя.

За нея този факт се олицетворява от момента през 2016 г., когато Алистър помага на изтощения Джони да пресече финалната линия на Световните серии по триатлон в Мексико.

"Мисля, че това е моментът, в който те се превърнаха в нещо повече от марка в триатлона. Те надхвърлиха триатлона, надхвърлиха спорта, а не много хора могат да кажат, че са го постигнали.“

В ъгъла на плувната академия на Тантрум има витрина с вещи на Браунли, които да вдъхновяват другите.

"Ако децата започват да се занимават с триатлон, всички говорят за тях“, каза тя. "Те напълно преобразиха триатлона. Не става въпрос само за наследството, което оставиха на Йоркшир, а за наследството, което оставиха на Великобритания.“

Учителят по физическо възпитание Мат Уайлд е преподавал и на тримата братя Браунли в гимназията в Брадфорд – най-малкият, Ед, сега е ветеринар. Там Джони е играл и отборни спортове, включително ръгби и крикет.

Те са били "невероятно интелигентни, фокусирани и амбициозни“ както в академичните си занимания, така и в спортните си стремежи, спомня си той.

"Гимназията в Брадфорд е изключително горда. Те са вдъхновявали и продължават да вдъхновяват учениците тук.“

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Снимки: Gettyimages