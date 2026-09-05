Шанън Роубъри: Имам избор да живея с благодарност или с гняв – избирам благодарността

Бившата лекоатлетка в средните бягания Шанън Роувъри ще е чакала 16 години, преди да получи олимпийския си бронз на игрите в Лос Анджелис през 2028 г. Тя говори за състезанията в ера, в която много от конкурентките ѝ са използвали допинг, за емоциите си, когато е научила, че най-накрая ще получи справедливост, за страстта си да се бори за чист спорт и за прехода от спортист към коментатор.

Родена около месец след Олимпийските игри в Лос Анджелис през 1984 г., бившата американска лекоатлетка Шанън Роубъри с нетърпение очаква да получи бронзовия си медал в бягането на 1500 метра за жени на Игрите в Ел Ей през 2028 г. Тя напълно заслужаваше място на подиума преди 14 години, но беше лишена от тази чест заради подпомогнатите с допинг резултати на някои от съперничките ѝ. Благодарение на непрестанната война на Международния олимпийски комитет (МОК) срещу допинга, уличените атлетки, които завършиха преди нея, бяха дисквалифицирани. Така Роубъри ще получи официално медала си повече от десетилетие и половина, след като го е спечелила.

Като част от инициатива на Атлетическата федерация на Индия (АФИ), Роубъри, която сега е коментатор и активен участник в антидопингови кампании, беше в Индия, за да обучава местни лекоатлетически коментатори и да работи по време на състезанието от Световния континентален тур (Сребърна категория) на стадион „Калинга“ в Бхубанешвар миналия месец. Тя сподели своята завладяваща история, изпълнена със смесени емоции.

Как премина първото Ви посещение в Индия?

Бях много развълнувана, че първото ми пътуване до Индия е за толкова значимо събитие – да бъда част от индийското състезание, да коментирам на стадиона и да работя с амбициозни индийски коментатори. Беше наистина вълшебно първо посещение. Надявам се да не е последното.

Бихте ли ни разказали как преминахте от леката атлетика към коментаторството?

Започнах, докато все още се състезавах. Спрях да се състезавам през 2021 г., но бях започнала да коментирам още през 2017 г. на по-малки състезания, предимно в дисциплини на дълги разстояния, където имах опит. Можех да предложа анализ и експертен коментар, с поглед върху това какво може да се случва в главата на атлета и тактиката. С годините ролите ми се разшириха. Побиват ме тръпки, когато усетя миризмата на пистата и чуя звуците. Това ми помогна да остана свързана със спорта.

Винаги има разминаване между коментаторите/медиите и атлетите. Смятате ли, че неразбирането създава тази пропаст?

Опитът ми като атлет ми помага да бъда по-добър коментатор не само защото разбирам какво е да си в тези състезания, но и защото изпитвам съпричастност. Нашите атлети работят 365 дни в годината, но получават може би само 15 или 20 възможности да се състезават. Трудно е да поддържаш високо ниво година след година. Когато отразявам състезание, се опитвам да предам усилието и значението му в рамките на сезона и да покажа, че това са хора, които изглеждат като супергерои.

Как гледате на кариерата си в ретроспекция?

Най-много се гордея с дълголетието си. Прекарах десетилетие в топ десет на световната ранглиста, което не е лесно постижение. За съжаление, през голяма част от кариерата ми се състезаваха много атлети, които в крайна сметка бяха хванати с допинг. Историята с олимпийския ми медал все още продължава. Ще го получа физически на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Беше сърцераздирателно да се състезавам във времена, които не бяха толкова чисти или честни, колкото трябваше да бъдат, но това ми дава страст да се боря за честен спорт и вълнение да подкрепям атлети в състезания, които се усещат равностойни.

Бихте ли разказали повече за чакането на медала?

В Лондон през 2012 г. завърших шеста, но през изминалите 12-13 години пет жени от моето бягане бяха дисквалифицирани, включително златната и сребърната медалистки (Аслъ Чакър Алптекин и Гамзе Булут) от Турция и една руска атлетка (Татяна Томашова), която беше пред мен и беше дисквалифицирана едва миналата година. Това официално ме изкачи до бронзовия медал. Политиката на МОК сега е да предлага церемонии по награждаване, така че ще имам церемония в Лос Анджелис. Не е същото като в Лондон, но съм благодарна за възможността да празнувам пред приятели и семейство. Благодарна съм на система, която се е посветила на чистия спорт.

Ще са минали 16 години, докато го получа. Когато разбрах, цялото ми тяло започна да трепери. Започнах да ридая. Носех толкова много разочарование от несправедливостта. Но аз съм оптимист... получих справедливост и ще получа медала си пред двете си деца. Те ще видят майка си да бъде призната за победа с почтеност, спечелена по правилния начин. Надявам се това да затвърди уроци не само за тях, но и за другите, че истината може да възтържествува. Ако можех да променя миналото, щях да направя това състезание честно. Тъй като не мога, насочвам тези трудни моменти към застъпничество, промяна и, надявам се, вдъхновение. Имам избор да живея с благодарност или с гняв – и аз избирам благодарността.

На олимпийски игри най-високото ми класиране след Лондон беше четвърто място в Рио, така че беше много трудно да знам, че в Лондон е имало толкова много измамници. Имах медал от световно първенство, но олимпийският медал е на съвсем друго ниво.

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