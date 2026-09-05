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Олимпийската шампионка Тереза Маринова е рожденичка днес

  • 5 сеп 2026 | 16:19
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Олимпийската шампионка Тереза Маринова е рожденичка днес

Днес една от най-големите звезди на българската лека атлетика Тереза Маринова празнува своя 49-и рожден ден. Родена на 5 септември 1977 г. в Плевен, шампионката в тройния скок остави незаличима следа в историята на световния спорт със своите забележителни успехи и непоколебим дух.

Върхът в кариерата на Тереза Маринова идва на Летните олимпийски игри в Сидни през 2000 г. В оспорвана надпревара тя грабва златото в тройния скок с резултат от 15.20 метра. Този опит не само че ѝ донася олимпийската титла, но и остава като неин личен рекорд и национален рекорд на България в тази дисциплина.

Още при девойките Маринова загатва за огромния си потенциал. През 1996 г. на Световното първенство за девойки тя постига 14.62 метра — постижение, което остава световен рекорд за под 20 години (U20). През богатата си състезателна кариера тя печели още титлата от Световното първенство в зала през 2001 г. и Европейското първенство в зала през 2002 г. Освен това има бронзови медали от Световното първенство на открито през 2001 г. и Европейското първенство през 1998 г.

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