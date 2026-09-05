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  3. Украйна с втора поредна победа в контрола преди ЕвроВолей 2026

Украйна с втора поредна победа в контрола преди ЕвроВолей 2026

  • 5 сеп 2026 | 16:17
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Украйна с втора поредна победа в контрола преди ЕвроВолей 2026

Мъжкият национален отбор на Украйна записа втора поредна победа в приятелския турнир в Естония. Във втория си мач украинците надиграха убедително Словакия с 3:0 (25:18, 25:23, 25:19).

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Възпитаниците на Раул Лосано продължават подготовката си за участието на ЕвроВолей 2026. След успешния старт и победата над Латвия в четири гейма, украинските волейболисти излязоха на игрището срещу словаците, които в първия си мач отстъпиха на Естония.

Заключителния си мач от приятелския турнир националният отбор на Украйна ще изиграе срещу тима на Естония днес (5 септември).

Първият си мач от груповата фаза на ЕвроВолей 2026 Украйна ще играе срещу Израел в четвъртък (10 септември) от 19,00 часа в София.

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