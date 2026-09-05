Тадей Погачар пропуска останалата част от колоездачната обиколка на Испания

Тадей Погачар потвърди, че пропуска останалата част от колоездачната обиколка на Испания.

"Това не е начинът, по който исках да сложа край на моя сезон. В момента най-важното е да се възстановя правилно и да дам на тялото си времето, от което се нуждае. Това беше сезон с много специални моменти и се гордея с това, което постигнахме заедно", каза той в свое изявление в събота.

27-годишният словенец получи фрактура на ключицата и шийните прешлени, след като катастрофира по време на осмия етап на Вуелта а Еспаня на 29 август.

Престижното състезание в Испания е единственото от големите, в което Тадей Погачар не е печелил титлата.

Очаква се Погачар да пропусне Световното първенство в Монреал по-късно през септември и не може да защитава златния си медал на шосе от 2025 година.

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