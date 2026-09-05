Ноа Лайлс ще пропусне дебютното издание на новия турнир World Athletics Ultimate Championships

Олимпийският шампион на 100 метра Ноа Лайлс приключи сезона си поради контузия, оттегляйки се от участие на лекоатлетическия турнир World Athletics Ultimate Championships в Будапеща следващата седмица, въпреки първоначалната си увереност, че ще бъде готов за състезанието.

Осемкратният световен шампион от САЩ обяви решението си във видеоклип в социалната платформа Instagram, заявявайки, че той и треньорът му са решили да сложат край на сезона му, след като леко разтежение, претърпяно по-рано тази година, е довело до други физически проблеми, които са затруднили тренировките му.

„За съжаление, идвам с не особено добри новини. Аз и треньорът ми решихме, че ще прекратим сезон 2026 поради контузия. Беше малко сложно. Мислехме, че е много просто. За съжаление, след като бягах на шампионата на САЩ, разбрахме, че имам леко разтежение - не много сериозно, а рехабилитацията, която организирахме, вървеше изключително добре. За съжаление, поради разтежението, някои други неща се обостриха и ми беше трудно да продължа да тренирам“, обясни Ноа Лайлс.

Оттеглянето на една от най-разпознаваемите звезди в спорта е значителен удар за турнира Ultimate Championships - новото шоу на Световната Атлетика, с което сезонът приключва и предлага рекорден награден фонд от 10 милиона долара.

29-годишният американски спринтьор Лайлс уточни, че все пак ще присъства на надпреварата в унгарската столица.

„Ще бъда на Ultimate Championship. Все още имам партита за организиране и неща за вършене зад кулисите, за да помогна на спортистите“, разкри той и допълни:

„Мисля, че това ще бъде невероятно състезание и съм развълнуван да го гледам. Още по-развълнуван съм да видя какво ще донесе бъдещето.“

Ноа Лайлс каза още, че решението е взето с оглед на следващите два сезона, които включват Световното първенство през 2027 година и Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028-а.

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