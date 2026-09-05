Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ноа Лайлс ще пропусне дебютното издание на новия турнир World Athletics Ultimate Championships

Ноа Лайлс ще пропусне дебютното издание на новия турнир World Athletics Ultimate Championships

  • 5 сеп 2026 | 14:12
  • 207
  • 0
Ноа Лайлс ще пропусне дебютното издание на новия турнир World Athletics Ultimate Championships

Олимпийският шампион на 100 метра Ноа Лайлс приключи сезона си поради контузия, оттегляйки се от участие на лекоатлетическия турнир World Athletics Ultimate Championships в Будапеща следващата седмица, въпреки първоначалната си увереност, че ще бъде готов за състезанието.

Осемкратният световен шампион от САЩ обяви решението си във видеоклип в социалната платформа Instagram, заявявайки, че той и треньорът му са решили да сложат край на сезона му, след като леко разтежение, претърпяно по-рано тази година, е довело до други физически проблеми, които са затруднили тренировките му.

„За съжаление, идвам с не особено добри новини. Аз и треньорът ми решихме, че ще прекратим сезон 2026 поради контузия. Беше малко сложно. Мислехме, че е много просто. За съжаление, след като бягах на шампионата на САЩ, разбрахме, че имам леко разтежение - не много сериозно, а рехабилитацията, която организирахме, вървеше изключително добре. За съжаление, поради разтежението, някои други неща се обостриха и ми беше трудно да продължа да тренирам“, обясни Ноа Лайлс.

Оттеглянето на една от най-разпознаваемите звезди в спорта е значителен удар за турнира Ultimate Championships - новото шоу на Световната Атлетика, с което сезонът приключва и предлага рекорден награден фонд от 10 милиона долара.

29-годишният американски спринтьор Лайлс уточни, че все пак ще присъства на надпреварата в унгарската столица.

„Ще бъда на Ultimate Championship. Все още имам партита за организиране и неща за вършене зад кулисите, за да помогна на спортистите“, разкри той и допълни:

„Мисля, че това ще бъде невероятно състезание и съм развълнуван да го гледам. Още по-развълнуван съм да видя какво ще донесе бъдещето.“

Ноа Лайлс каза още, че решението е взето с оглед на следващите два сезона, които включват Световното първенство през 2027 година и Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028-а.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Кристиян Чех спечели диамантената битка на диск

Кристиян Чех спечели диамантената битка на диск

  • 5 сеп 2026 | 00:02
  • 2179
  • 0
Кебинаципи и Алфред безкомпромисни на 400 и 200 метра в диамантения финал

Кебинаципи и Алфред безкомпромисни на 400 и 200 метра в диамантения финал

  • 4 сеп 2026 | 23:44
  • 1554
  • 0
Саръбоюков след финала в Брюксел: Искам да съм най-добрият и знам, че един ден ще е така

Саръбоюков след финала в Брюксел: Искам да съм най-добрият и знам, че един ден ще е така

  • 4 сеп 2026 | 23:25
  • 4049
  • 2
Дуплантис се контузи, Каралис подобри рекорда му и грабна диамантения трофей

Дуплантис се контузи, Каралис подобри рекорда му и грабна диамантения трофей

  • 4 сеп 2026 | 23:09
  • 18876
  • 0
Поляк изненада фаворитите в скока на височина в Брюксел

Поляк изненада фаворитите в скока на височина в Брюксел

  • 4 сеп 2026 | 22:51
  • 1951
  • 0
Тарп увенча световния си рекорд на 110 м/пр и с диамантен трофей

Тарп увенча световния си рекорд на 110 м/пр и с диамантен трофей

  • 4 сеп 2026 | 22:26
  • 1346
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА обяви групата: Цварц и Брахими липсват

ЦСКА обяви групата: Цварц и Брахими липсват

  • 5 сеп 2026 | 14:18
  • 4154
  • 7
Очаквайте на живо: Никола Цолов стартира 8-ми в спринта на "Монца"

Очаквайте на живо: Никола Цолов стартира 8-ми в спринта на "Монца"

  • 5 сеп 2026 | 14:45
  • 317
  • 0
Лудогорец се раздели с петкратен шампион на България

Лудогорец се раздели с петкратен шампион на България

  • 5 сеп 2026 | 11:57
  • 17650
  • 24
Попитаха за каква сума ЦСКА 1948 е готов да даде една от своите звезди на Левски, Найденов отговори

Попитаха за каква сума ЦСКА 1948 е готов да даде една от своите звезди на Левски, Найденов отговори

  • 5 сеп 2026 | 12:13
  • 21077
  • 15
Левски излиза за победа номер 8, ЦСКА 1948 гони първи успех от 2023-та

Левски излиза за победа номер 8, ЦСКА 1948 гони първи успех от 2023-та

  • 5 сеп 2026 | 08:22
  • 15948
  • 63
Труден тест за ЦСКА край морето

Труден тест за ЦСКА край морето

  • 5 сеп 2026 | 07:45
  • 11963
  • 34