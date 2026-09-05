Тромсьо привлече български нападател

Българският нападател Николай Христов продължава кариерата си в Тромсьо. Елитният клуб от Норвегия се споразумя за трансфера на 26-годишния футболист Стрьомен за трансфера. Смята се, че втородивизионният ще получи рекордна за своята история сума - над 1 млн. крони.

За Стрьомен бившият играч на Славия има 50 мача, в които е отбелязал 34 гола. Роденият в Осло реализатор имаше кратък период при "белите" от столичния квартал "Овча купел" през 2024 година, а останалата част от кариерата му преминава изцяло на норвежка територия.

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