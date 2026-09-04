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България U16 с 3 от 3 на Балканиадата в Гърция

  • 4 сеп 2026 | 19:03
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България U16 с 3 от 3 на Балканиадата в Гърция

Националният отбор на България за юноши до 16 години е на крачка от спечелване на титлата на Балканиадата в Митилини (Гърция), след като постигна трета поредна победа. Момчетата на селекционера Николай Хаджииванов тим се наложиха над връстниците си от Сърбия с 3:1 (25:10, 25:29, 22:25, 25:18) в третия си мач на турнира, игран тази вечер.

Така българските юноши са еднолично начело във временното класиране с 3 победи от 3 мача и 9 точки. Утре (5 септември) България ще изиграе последната си среща на Балканиадата срещу домакините от Гърция. Двубоят е от 19,30 часа българско време.

Младите български волейболисти започнаха ударно в мача и поведоха с 6:0. Юношите ни продължиха да натискат и сразиха съперника, като го оставиха на едва 10 точки в първата част. България запази възходящата линия и диктуваше играта и във втория гейм. Имаше водачество през цялото време и го спечели с 25:19 за 2:0.

Бързият успех доведе до лек спад в темпото и Сърбия успя да се върне в мача. Третата част бе равностойна до 21:21, след което сърбите се откъснаха с 23:21, за да спечелят гейма с 25:22. В четвъртата част малките "лъвчета" отново бяха безапелационни. Отново бяха по-добрият тим на полето, не позволиха повече обрати и спечелиха мача след 25:18 и 3:1.

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