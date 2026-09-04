Добромир Димитров: Имаме капацитет и всички предпоставки за успех, трябва да се възползваме

Разпределителят Добромир Димитров е едно от новите попълнения на бронзовия медалист в WINBET Супер Волей Локомотив Авиа (Пловдив). През изминалия сезон плеймейкърът бе част от състава на испанския Лас Палмас, с който стана шампион на страната и достигна до 1/4-финалите в Шампионската лига. Димитров говори в специално интервю пред BGvolleyball.com, в което споделя подробности около трансфера, първенството, амбициите, и още...

Локомотив Авиа започна подготовката си за новия сезон

"Положително настроен съм, обичам родното първенство. Харесва ми да играя пред родна публика, нямам търпение сезонът да започне. Мисля, че ще бъде интересна година, с оглед на това как се разви трансферният прозорец. Бях скептичен в началото на лятото, но после имаше голяма активност в трансферите. Ще се получи интересно първенство. Общо взето, го чакам с нетърпение."

"Звънна ми президентът на клуба Людмил Найденов, доста бързо се разбрахме. Имаше лек замисъл от моя страна дали да не изкарам още един сезон в чужбина, но пак семейните неща надделяха и решихме, че е най-удачно да се върнем в България. Много бързо протекоха преговорите, гледаме в една посока с клуба. Мога да бъда полезен с доста неща, харесва ми посоката, в която се развива самият клуб. Доста е напреднал от тази гледна точка, в сравнение с предишните опити, когато беше първият Локомотив. Тогава беше съвсем различно ръководството, сега се работи по друг начин. Обществеността в Пловдив също приема много добре клуба. Надявам се да успеем да ги зарадваме с много победи и един хубав сезон."

"Това, че ще съм близо до семейството си, надделя спрямо други приложения. С оглед и на това, че децата тръгват на училище, искам те да са в България, това беше ключовото. От друга страна, фактът, че отборът ще играе и в евротурнирите, има голяма стойност за мен. Винаги ми е било цел да участвам в евротурнирите, мисля, че това ще бъде много голям плюс за публиката в Пловдив, но и за нас като състезатели и за клуба. Имаше една-две интересни оферти от чужбина, но не ги взех толкова под внимание, защото дистанцията беше много голяма. Бяха на заден план, честно казано, но разглеждахме дестинации, които бяха по-близо. По-близо от Пловдив няма накъде."

"Представянето ни зависи от това да се подготвим подобаващо технически и физически. Смятам, че с щаба, който имаме, имаме всички предпоставки за успех. За момента ще хвърлят тежестта върху нас, състезателите, главно от нас ще зависи представянето. Като индивидуалности също - надявам се качествата ни да допринесат. Смятам, че колективът ни ще е на много високо ниво. В трудни моменти индивидуалните качества ще изпъкват, това е неминуемо. Защо тежестта пада върху състезателите - защото има известна подмяна на състезатели, една част отбора се запазва. Важно е индивидуално как ще се подготвим преди сезона, надявам се да направим една хубава подготовка. Имаме капацитет да направим нещо, трябва да се възползваме от това."

"Не искам да говоря какви са шансовете ни, ще се борим. И Купата, и Суперкупата са турнири, в които всичко се решава мач за мач. Надявам се така да проведем подготовката, че да сме в оптимална форма. Или поне в доста добра форма, да успеем да направим хубави контролни срещи. Смятам, че ще бъдат интересни за гледане турнири. Имаме своите шансове, трябва да съумеем да ги използваме максимално. Моите цели винаги са били първи места. Естествено, топка е, не се знае какво може да се случи. Надявам се отборът да бъде здрав през целия сезон, смятам, че можем да постигнем високи цели - клубът да бъде доволен, ние като състезатели - също. Надявам се да успеем да го постигнем, но това ще бъде с оглед на здравословното състояние на отбора. Надявам се всичко да протече по план, чака ни доста работа."

"Първо искам да се обърна към пловдивската общност, защото много силно подкрепят отбора в последните години. Да продължават да го правят, ние ще дадем всичко от себе си - да ги радваме във всеки мач, с победи. На всички фенове на волейбола пожелавам един много интересен сезон в Супер Волей. Да покажем, че нашето първенство всяка година израства, и успяваме да играем все по-висококачествен европейски волейбол. Надявам се да успеем да запалим много малки деца по спорта, защото, общо взето, това е и наша мисия - да успеем да популяризираме спорта все повече - с оглед на националния отбор, но и на клубно ниво. Надявам се, че и клубовете работят в тази насока - за предоставяне на добри бази, за да им е по-комфортно на малчуганите да се занимават с нашия спорт. Ще се постараем да направим сезона още по-интересен", завърши Димитров.

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